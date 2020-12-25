ولي العهد السعودي يتلقى جرعة من لقاح فيروس كورونا «فيديو»

تلقى ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، محمد بن سلمان يتلقى القاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت السلطات السعودية، بدأت في 17 ديسمبر الجاري في استخدام لقاح مضاد للفيروس.

من جانبه، تقدم وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، بالشكر لولي العهد على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للسعوديين والمقيمين، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية الرسمية «واس».

وكان الربيعة، أول مواطن سعودي يحصل على اللقاح وذلك في 17 من الشهر الجاري، فيما أظهرت لقطات مباشرة، الوزير السعودي وهو يتلقى أول جرعة من اللقاح، وقال إنه بداية لانفراج أزمة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في وقت سابق اليوم، تسجيل 178 حالة إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا المستجد 361903 حالة.

وقالت الوزارة السعودية، إنه تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، لتصل حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 6168 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته صحيفة«سبق 175 السعودية.

وكانت وزارة الصحة السعودية في جدة، دشنت أمس الخميس، أول مقر في المحافظة لأخذ لقاحات كورونا للسعوديين والمقيمين في «مطار الملك عبدالعزيز الدولي» السابق.

إذ أصدرت في وقت سابق قرارًا بوقف الرحلات الجوية مع بريطانيا، بعدما كشفت لندن، رصدها سلالة جديدة من كورونا المستجد «كوفيد 19» سريعة الانتشار.

وقالت وزارة الصحة السعودية، إنه لم يتم رصد أي إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد في البلاد، مشيرة إلى أن الهدف من تعليق السفر من اجل تقليل احتمال دخول أشخاص مصابين بالسلالة الجديدة إلى السعودية، وفقًا لما ذكرته صحيفة «عكاظ» السعودية.