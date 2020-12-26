صور.. فرق صحية للمرور على أقسام العزل بمستشفيات البحر الأحمر

وجه كيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، فرقا من الإدارات الفنية بالمديرية، برئاسة الدكتور عمرو عادل، بتكثيف المرور على المستشفيات لمراجعة أقسام العزل والإجراءات الاحترازية لمجابهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وأجرت فرق من الإدارات الفنية بالمديرية برئاسة الدكتور عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات بتكثيف المرور، حيث تم المرور على مستشفى القصير المركزى ومستشفى سفاجا المركزى، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات والواقيات الشخصية، وكيفية التعامل مع المترددين ومتابعة دخول الحالات للأقسام الداخلية وأقسام العزل والتأكد من تطبيق التشخيص طبقا للبرتوكول المتبع والمعتمد من اللجنة العلمية بوزارة الصحة وبروتوكول العلاج المعتمد فى العلاج وتم المرور على أقسام الاستفبال والطوارئ والمعامل والعناية المركزة والحضانات، وتم مراجعة توافر الأكسجين بالمستشفيات وتواجد والتزام الأطقم الطبية.

ووجه «مرعي»، بالمرور تباعا على جميع المنشآت الطبية والمتابعة المستمرة على مدار الساعة، وذلك فى إطار التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة.

وخصصت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر برئاسة دكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر سبعة مستشفيات مستشفيات الفرز والعزل التي تستقبل الحالات المشتبه في اصابتها والمصابة بالفيروس كوورنا بمدن المحافظة وذلك بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وكشفت صحة البحر الأحمر أن مستشفيات العزل هى مستشفى رأس غارب المركزى والغردقة العام وسفاجا المركزي والقصير المركزى وجراحات اليوم الواحد والشلاتين المركزى وحميات الغردقة وذلك لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا

ومن جانبه ناشد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، المواطنين باتخاذ الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره، وذلك حرصا على صحة وسلامة أهالى المحافظة، موجها الإدارة العامة للبوابة الإلكترونية نشر توعية كاملة للإجراءات الاحترازية طبقا لمنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة.