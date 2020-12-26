أحمد العوضي: التايم لاين بقى كله إصابات كورونا

تعجب الفنان أحمد العوضي، عبر حسابه على «فيسبوك»، من تصاعد أعداد إصابات كورونا وخاصة في الوسط الفني والإعلامي، وكتب قائلا «التايم لاين كله إيجابي كورونا.. عالهادي طيب مش كده».

وقد تفاعل جمهور «العوضي»، مع البوست مطالبينه بتوخي الحذر واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية أثناء تصويرة أعماله القادمة حيث أعلن مشاركته في رمضان القادم 2021 بمسلسل «اللي مالوش كبير».

وقد تألق الفنان أحمد العوضي في رمضان الماضي بمسلسل «الاختيار»، بعد تقديمه دور الإرهابي عشماوي، وحقق الدور صدي كبيرا وقت عرضه وأثنى الجمهور على براعة أداء أحمد العوضي للدور.

وشهد الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية، عددا من الإصابات الجديده بفيروس كورونا.

حيث كشف النجم أمير كرارة عن إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد أن جاءت نتيجة المسحة التي أجراها، مساء الخميس، إيجابية.

وكتب كرارة عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»: «عملت مسحة تاني النهاردة وطلع عندي كورونا.. ياريت اللي اتعامل معايا يخلي باله.. وادعوا لي بالشفا».

كما أعلن المطرب «أبو»، إصابته بكورونا واعتذاره عن حفله الذي كان من المفترض إحيائه أمس في أحد المولات الكبرى.

وكتب «أبو»، عبر «انستجرام»: «إلى جمهوري العزيز اعتذر عن عدم قدرتي على إحياء حفلة الليلة نظرًا لظروف مرضي بعدوى كورونا، وسوف نتواصل على ميعاد الحفلة القادمة إن شاء الله.. كل سنة وأنتم واللي بتحبوهم في صحة وسعادة».