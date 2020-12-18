صحفي إسرائيلي يخترق مواقع عسكرية لجيش الاحتلال عند حدود غزة

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن مراسلها تمكن من دخول موقعين لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر واحد، دون أي عائق أو مساءلة، واصفة الحدث بـ«الخلل الخطير».

وقال مراسل الصحيفة الإسرائيلية إنه دخل الشهر الماضي مرتين لمواقع الجيش، ووثق برج مراقبة عند الحدود مع قطاع غزة الفلسطيني بمحاذاة موقع عسكري لحركة حماس الفلسطينية.

ولفت إلى وجود ذخيرة للجيش وجهاز تكنولوجي لرصد مواقع إطلاق الصواريخ، ووثائق سرية وكشوفات لمواقع تجمع القوات والاحتياط وترددات شبكة الاتصالات. بحسب موقع «عكا».

وأشار إلى أنه خلال تجولهم داخل الموقع العسكري الإسرائيلي، عثروا على وثائق سرية وتعليمات عملياتية تخص عمليات التسلل والحوامات وغيرها.