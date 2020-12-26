إصابات كورونا بالوسط الفني في 24 ساعة: فنان ومنتج ومطرب وإعلامي ومخرجة

شهدت الساعات القليلة الماضية ظهور إصابات جديدة داخل الوسط الفني بفيروس كورونا، وهذا ما أقلق الجمهور عبر السوشيال ميديا على فنانيهم المفضلين.

أعلن الإعلامي يحيى حمزة، مقدم البرامج الرياضية بقناة «أون تايم سبورتس»، إيجابية مسحة فيروس كورونا المستجد.

ونشر «يحيى»، عبر حسابه على «فيس بوك»، نتيجة مسحة كورونا والتي ظهرت إيجابية، وعلق قائلا: «الحمدلله على كل حال.. ادعوا لي».

كما كشف النجم أمير كرارة عن إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد أن جاءت نتيجة المسحة التي أجراها، مساء الخميس، إيجابية.

وكتب «كرارة» عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»: «عملت مسحة تاني النهاردة وطلع عندي كورونا.. ياريت اللي اتعامل معايا يخلي باله.. وادعوا لي بالشفا».

وأعلن الإعلامي إبراهيم عيسي، خلال تقديمه برنامج حديث القاهرة، على شاشة القاهرة والناس أنه أصيب في الفترة الماضية بفيروس كورونا المستجد كوفيد19، وقام بعزل نفسه 10 أيام على سطح منزله، مؤكدًا أن خطر كورونا لا يقترب فقط بل موجودا بالفعل.

وأيضا المنتج جمال العدل اعلن اصابته بفيروس كورونا، وقال في تصريحات صباح الجمعه لـ«الوطن» إنه يخضع للعزل المنزلي، لاسيما وأنه يُعاني من بعض المتاعب الصحية إثر إصابته بالفيروس، قائلًا: «تعبان شوية.. الحمد لله والشكر لله».

أعلن المطرب «أبو»، عبر حسابه على «أنستجرام»، إصابته بفيروس كورونا، وأكد اعتذاره عن حفلات رأس السنة التي كان من المقرر المشاركة في إحيائها.وكتب المطرب عبر صفحته الرسمية: «إلى جمهوري العزيز اعتذر عن عدم قدرتي على إحياء حفلة الليلة نظرًا لظروف مرضي بعدوى كورونا، وسوف نتواصل على ميعاد الحفلة القادمة إن شاء الله.. كل سنة وأنتم واللي بتحبوهم في صحة وسعادة

كما أعلنت المخرجة إيناس الدغيدي إصابتها هي الأخرى، وأسرتها بفيروس كورونا، وتفضي هذه الفتره في منزلها متمنية أن يكون العام الجديد انتهاء لهذا الوباء

كما شهد أيضا الوسط الفني مساء الخميس، إعلان عدد كبير من نجوم الفن والإعلام إصابتهم بفيروس كورونا، أبرزهم الإعلامي وائل الإبراشي والذي تغيب عن برنامجه لتحل مكانه الإعلامية نجوى إبراهيم وأيضا الفنانة يسرا، والتي أعلنت هي الأخرى مرضها مطالبة من الجمهور الدعاء لها والفنان كريم فهمي.