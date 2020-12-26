«الصحة» تكشف أكثر الأعمار تأثرا بموجة كورونا الثانية: من 15 لـ 35 سنة

كشفت إحصائيات وزارة الصحة والسكان، توزيع الحالات الإيجابية لـفيروس كورونا بالفئات العمرية خلال الموجة الثانية والتي حذرت الوزارة من زيادة الأعداد فيها، وهو ماحدث وفق لتوقع اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس.

وقالت وزارة الصحة، وفقًا للإحصائية التي أعدتها وحصلت «الوطن» على نسخة منها، أنَّ الفئة العمرية من عمر يوم إلى سنتين نسبة إصابتها بالفيروس 0.4%، أما الفئة العمرية من عمر 2-5 سنين فنسبة إصابتها بالفيروس تصل إلى 0.3%.

النصيب الأكبر للإصابة بالفيروس كانت للفئة العمرية من 35 لـ50 سنة

وتابعت وزارة الصحة، في إحصائيتها، أنَّ الفئة العمرية من 5 لـ15 سنة نسبة إصابتها بالفيروس تصل الى 1.4%، أما الفئة العمرية من 15 لـ35 سنة فهي من الأعلى إصابة بالفيروس ووصلت نسبتها إلى 25.2%.

ولكن الفئة العمرية والتي كان لها النصيب الأكبر في الإصابة بالفيروس كانت من 35 لـ50 سنة ووصلت نسبة الإصابة بها لـ28.7%.

وجاءت الفئة العمرية من 50 لـ65 سنة لتصل نسبة الإصابة بها إلى 27.8%، أما الفئة العمرية من 65 فيما فوق وصلت نسبة الإصابة بها إلى 16.0%.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 511 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 108985 حالة حتى اليوم.

وسجلت وزارة الصحة، أمس، 1133 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وهو أعلى رقم سجلته الوزارة منذ الدخول في الموجة الثانية للفيروس.

وأكدت وزيرة الصحة أنَّ فئة الشباب هي الفئة المستهدفة في الموجة الثانية، ويجب اتخاذ الحذر وارتداء الكمامات وعدم المصافحة والتقبيل والأحضان والمداومة على غسل اليدين والحفاظ على التباعد الاجتماعي والتهوية الجيدة.

وأشارت وزيرة الصحة، في تصريحات لها، أنَّ الوزارة زودت المسشتفيات في المحافظات لاستقبال كل حالات الاشتباه في كورونا، مطالبة المواطنين عدم الخوف من مسشتفيات العزل فلقد عملت الوزارة على توفير ممرات امنه لهم.