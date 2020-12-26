خبراء ومسؤولون: مصابو كورونا أكثر مما تعلنه الصحة بسبب العزل المنزلي

يعتقد الكثيرون، أن أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في مصر التي تعلنها وزارة الصحة في بيانها الرسمي، أقل بكثير من الأرقام الحقيقية للإصابات.

فطبقًا لبيانات وزارة الصحة، فإن إجمالي العدد الذي جرى تسجيله حتى أمس الجمعة، هو 130126 حالة من ضمنهم 108985 حالة تم شفاؤها، و7309 حالة وفاة، وأن إصابات أمس الجديدة بلغت 1133 حالة جديدة.

بينما صرح بعض المسؤولين أن الأعداد الحقيقية أضعاف ذلك العدد وأنها أكبر بكثير من الأعداد التي تعلنها وزارة الصحة، وهذه الآراء نستعرضها معكم كما يلي:

عبدالغفار: ما يتم رصده من حالات أقل بكثير من الحالات التي يتم التعامل معها في العزل

الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا تزيد بشكل واضح، مضيفًا: «نحن الآن في الموجة الثانية لفيروس كورونا، والأعداد تتزايد بشكل أكبر مما كان يحدث في الموجة الأولى، وستعود المستشفيات الجامعية إلى العزل مرة أخرى، كما سيجرى توفير وإتاحة أماكن عزل للأطفال، لأن الأطفال أقل من عام معرضون للإصابة بفيروس كورونا، وبالتالي نحن نعمل على حمايتهم من الأعراض».

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية»، الذي يعرض عبر شاشة «MBC مصر»: «توقعنا للموجة الثانية كان موجودًا منذ شهرين، شغلنا 25 مستشفى بواقع 2377 سريرا و523 غرفة رعاية مركزة، و418 جهاز تنفس صناعي، وستكون قوة ضاربة مع مستشفيات الوزارة».

وأشار إلى أن الدراسات أثبتت أن نسب الإصابة في العالم تتراوح ما بين 5% إلى 10%، وبالتالي لا بد من وجود أماكن وأطباء اختصاصيين في هذا النوع من الرعاية، لهذا جرى تخصيص أماكن عزل مخصصة لهم.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن معدل الزيادة اليومي في الإصابات بمصر كبير، كما أن ما يتم رصده من حالات أقل بكثير من الحالات التي يتم التعامل معها في العزل المنزلي: «وضعنا نموذجا افتراضيًا لهذه الحالات، ووفقًا لهذا النموذج فإن شهر يناير سيكون صعبًا، وسيشهد صعودًا كبيرًا في الحالات حتى شهر فبراير، أما إذا التزمنا فإن الأمور ستتحسن في النصف الثاني من شهر فبراير».

عضو العليا للفيروسات: الأعداد الحقيقية 10 أضعاف المعلن على الأقل

الدكتور عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس، عضو اللجنة العليا للفيروسات، أكد أن الموجة الثانية سريعة الانتشار مثل انتشار النار كالهشيم والإصابات، وهناك إصابات تنفسية شديدة حاليا وهذا لم يكن موجودا في الموجة الأولى، ومن أعراض المرض حاليا، النهجان وارتفاع درجات الحرارة، وبعد إجراء تحاليل الدم والأشعة المقطعية تكشف انتشار الفيروس بشكل سريع.

العدد الحقيقي يزيد 10 أضعاف الموجود في بيان الصحة

وأضاف خطاب خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على فضائية «mbc مصر» ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أن الأعداد الحقيقية للإصابات بكورونا في مصر، تزيد 10 أضعاف على أعداد المصابين في البيان الخاص بوزارة الصحة، نظرًا لأنه أحيانا لا يتم تسجيل الإصابات الخفيفة ويتم عزلها في المنزل، مشددًا على أن الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة أرقام صادقة وتعبر عما يصل للوزارة بالفعل، مشيرا إلى أنه في الموجة الحالية تأتي بعض الأسر كاملة مصابة وليس شخص واحد، كما حدث في الموجة الأولى، فالإصابات حاليا مرتفعة في المنازل وأماكن العمل، وهناك دراسة حاليا وحضور بالمدارس والجامعات، وهذا لم يحدث أثناء الموجة الأولى، مشيرا إلى أن إصابات الأطفال خفيفة.