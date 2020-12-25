«الصحة»: بداية استخدام اللقاح الصيني للأطقم الطبية خلال أيام

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزير الصحة للأبحاث، إنه يتم حاليًا بحث نتائج المرضي في مستشفيات العزل وفق البروتوكول الخاص بوزارة الصحة الجديد لعلاج مصابي فيروس كورونا، حيث يجرى علاج المرضي خلاله في مختلف مستشفيات العزل.

عاصم: عدد لقاحات فيروس كورونا حول العالم زادت الفترة الماضية

وأضافت «عاصم»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أن عدد اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا حول العالم زادت خلال الفترة الماضية، وأغلبهم وصل إلى المراحل الأكلينيكية، وتتوقع الوزارة أنه وخلال الفترة القليلة المقبلة سيتم التوصل إلى لقاحات جديدة أخرى بفضل سعي الكثيرون حول العالم للوصول للقاح ضد الفيروس.

عاصم: اللقاح الصيني سيتم استخدامه خلال الأيام المقبلة

وأوضحت، أنه وبخصوص اللقاح الصيني الخاص بكورونا والذي تستخدمه مصر سيجري التلقيح به خلال الأيام القليلة المقبلة، وستكون البداية بالأطقم الطبية ومقدمي الخدمة الطبية للمرضي في المستشفيات.

وأكدت «عاصم»، أن الوزارة تتابع وعن كثب تحور فيروس كورونا بين صفوف القادمين إلى مصر، وكذا المصابين بالفيروس في مصر وأسباب الإصابة الثانية لهم للوقوف على آخر تصرفات الفيروس.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت نتائج التحاليل الخاصة باللقاح الصيني لشركة «سينوفارم» ووصفتها بالمبشرة وسيتم الانتهاء منها قريبا، حيث سيجرى تلقيح الفئات المستحقة باللقاح الصيني في غضون أيام، كما وأكد الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون المبادرات المصرية، بأنه ومن المنتظر تسلم الدفعة الثانية من اللقاح الصيني قريبًا.

ومنذ أيام، نشرت وزارة الصحة والسكان عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الرابط الرسمي للتسجيل والحصول على اللقاح الصيني لفيروس كورونا، حيث قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان في تصريح لـ «الوطن»، إن الرابط سيعمل خلال الساعات القليلة المقبلة.

كما أوضح بأن التسجيل عبر الموقع سيستم لمدة أسبوع للأطباء ومقدمي الرعاية الصحية للمرضي، كما وسيتم خلاله تقديم كافة المعلومات حول اللقاح الصيني بشكل أكثر دقة، وسيتطلب ذلك من الطاقم الطبي ملئ الاستمارة التي ستظهر لهم للتسجيل عليها للحصول على اللقاح.