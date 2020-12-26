رامي رضوان يدعم أمير كرارة بعد إصابته بكورونا: كل الأمنيات بالشفاء

أعرب الإعلامي رامي رضوان، عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل للفنان أمير كرارة، بعد إعلان الأخير إصابته بفيروس كورونا.

ونشر «رضوان» صورة لأمير كرارة عبر حسابه الرسمى على فيسبوك وعلق عليها: «ألف سلامة، وكل الأمنيات بالشفاء العاجل إن شاء الله».

وأعلن أمير كرارة، إصابته بفيروس «كورونا» المستجد، أمس عبر صفحته الشخصية بموقع الفيسبوك، قائلا في تصريح سابق لـ «الوطن» إنه أعاد مسحة «كورونا»، مساء أمس الجمعة، داخل معمل آخر بعد أن جاءت نتيجة تحليل المسحة الأولى سلبية، مضيفا أنه فوجئ بإيجابية المسحة الثانية، مشيرا إلى أنه لا يعاني من أي أعراض على الإطلاق رغم إيجابية المسحة، ولكنه بدأ الالتزام بإجراءات العزل المنزلي.

وكان رامي رضوان، قد أعلن عن تعافيه من فيروس كورونا، في 14 ديسمبر الجاري بعد إعلان سلبية مسحته الأخيرة.

ونشر رضوان، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة له معلقًا عليها: المسحة سلبية والحمد لله، الرضا والدعاء والعلم.. مفاتيح الشفاء باذن الله من أي عليل، مش قلت لكم هخلص عليه.

وأضاف: "بس الحقيقة مش جدعنة مني، أنا بفضل ربنا صمدت نفسيا، وكنت راضي بقضاء الله.. إنما الشفاء.. بعد فضل ربنا الكبير.. يأتي فضل كم الأدعية الحقيقية اللي من القلب اللي وصلتني من حضراتكم.. من الأهل والأصدقاء والجمهور العظيم اللي ربنا يبارك لي فيه، وفي كل من دعا حتى في السر".

وروى رضوان، تفاصيل إصابته بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، قائلا: إنه كان في حالة عزلة على مدار 10 أيام، بسبب الإصابة بكورنا، معبرا عن امتنانه: «أنا حسيت بثقة المشاهدين والدعوات اللي جاتلي كتير جدًا، والله كانت نعمة من عند ربنا عشان أشوف كمية الحب ده».