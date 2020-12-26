أول تصريح من أمير كرارة بعد إصابته بـ »كورونا»: لا أعاني من أعراض

كشف النجم امير كرارة تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بفيروس «كورونا» المستجد، وفقا لما أعلنه عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك.

وقال كرارة لـ «الوطن» في أول تصريح منه عقب إصابته بـ «كورونا» إنه أعاد مسحة «كورونا»، مساء امس الجمعة، داخل معمل آخر بعد أن جاءت نتيجة تحليل المسحة الأولي سلبية، مضيفا أنه فوجيء بإيجابية المسحة الثانية.

وأوضح أنه لا يعاني من أي أعراض علي الإطلاق رغم إيجابية المسحة، ولكنه بدأ الالتزام بإجراءات العزل المنزلي قائلا: «الحمد لله.. ربنا يسترها».