أمير كرارة ينفي لـ«الوطن» إصابته بـ كورونا: أنا بخير

نفى النجم أمير كرارة، ما تردد من أنباء بشأن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال «كرارة» لـ«الوطن» إنه بخير ويتمتع بصحة جيدة، مبديا دهشته من تداول هذا الخبر، ونسبته لمصادر مقربة منه، بحسب قوله.

وكانت أنباء قد ترددت عن شعور أمير كرارة بإعياء شديد، بعد ظهور عددا من الأعراض عليه، ما دفعه لإلغاء تصوير حلقة اليوم من برنامج «سهرانين» الذي يذاع عبر قناة on.

وفي سياق مختلف، يواصل أمير كرارة تصوير مشاهد مسلسله الجديد «نسل الأغراب»، الذي يجمعه بالنجم أحمد السقا لأول مرة في الدراما التليفزيونية، والمقرر عرضه رمضان المقبل.