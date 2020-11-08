أمير كرارة: عندي عقدة من الفشل والمرض والدكاترة والخوف على ولادي

قال الفنان أمير كرارة، إن عقد النقص تأتي عن طريقي النجاح والفشل، متابعا: "معنديش كلاكيع لكن عندي عقد، جتلي من الفشل زمان، حاجات كتير اشتغلتها فشلت فيها، ولقيت في نفسي مفيش أمل، مشكتش في قدراتي بس قولت لنفسي أنا معنديش قدرات أساسا، وقولت مصلحش للمهنة دي، لكن أصريت وبقى عندي عقدة من الفشل غير طبيعية، ومش بحب الفشل وأشوف حد فاشل قدامي، لو ابني قالي أنا فشلت إني أجيب جول بقوله إنسى كلمة فشل مش مهم إنك مجبتش جول المهم إنك لعبت كويس".

وأضاف "كرارة" خلال لقاء ببرنامج "السيرة"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، "عندي عقدة من المرض، من ساعة أمي، بقيت أشوف كل حاجة ممكن تحصلي بقيت أفكر في أكتر حاجة مرة واحدة، موسوس طول الوقت، وعندي عقدة الخوف على أولادي ببالغ شوية، مرة مثلا كنا في مكان وسليم نزل بالصدفة فحد خبطه ففتح دماغه، المكان اتقلب إن ابني اتعور وأنا أفورت، وحطيت سيناريو أن الراجل ده كان قصده بس في الحقيقة مكنش قصده، ومرض بنتي وهي صغيرة عملي عقدة".

وواصل: "ابتديت أطلع من العقد دي، من خلال حاجتين روحت لدكتور بس مش نفساني، كان دكتور مخ وأعصاب، ومشهور في العالم المفروض يقعد في الغالب 12 دقيقة لكنه قعد معايا ساعة ونصف، هو اللي جاله عقدة مني، وقالي أول مرة أقعد مع شخصية زي دي، بس اللي انت فيه نفسي مش عضوي، أنا جالي عقدة من الدكاترة في مرحلة من المراحل، ومن كتر ما بكلم الدكاترة فيه ناس عملولي بلوك".