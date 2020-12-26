جراحة نادرة.. إصلاح عيوب خلقية بـ«جمجمة» طفل رضيع في «تعليمي طنطا»

أعلن ￼الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، نجاح￼ فريق طبي من جراحي التجميل والإصلاح والوجه والفكين بكلية طب طنطا، في إجراء جراحة نادرة لطفلين بالمستشفي التعليمي العالمي بالجامعة.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بطنطا، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن الجراحة الأولى لطفل رضيع يبلغ من العمر عام ونصف بها عيوب خلقية بالجمجمة، استغرقت ساعة واحدة، والأخرى لطفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، تعاني من متلازمة كروزن، استغرقت 5 ساعات، ونفذا بكل مهارة ودقة.

من جانبه، أشار الدكتور محمود سليم، مدير المستشفى، إلى أن هذه العمليات تعتبر من العمليات المعقدة والنادرة في مجال جراحات الأطفال، مؤكدا توافر التجهيزات الخاصة والبنية التحتية لإجراء مثل هذه العمليات وغيرها في مختلف التخصصات الطبية النادرة، في إطار خطة المستشفى لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات التي يملكها، موجها الشكر للفريق الطبي وطاقم التخدير والتمريض.

وضم الفريق الطبي من قسم جراحة التجميل، الدكتور «طارق البانوبي، وطارق شكر، وإبراهيم مصطفي، وعلي عطا، نائب جراحة»، بمعاونة طاقم التخدير تحت إشراف الدكتورة منى بلوغ، أستاذ مساعد التخدير والعناية المركزة بطب طنطا، والذي ضم الدكتورة علياء بلال، وحنان السعيد، وسلمى قنديل، وهبة صلاح، ومحمد فراج، وإسلام محمد سالم، مدرسين مساعدين، وريهام زكي، وأحمد أبو الدهب، وأماني عيد، وأحمد حموده، نواب.