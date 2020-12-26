100 مليون جنيه لدعم تحول كليات جامعة القاهرة إلى التعليم الإلكتروني

خصص الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، 100 مليون جنيه لدعم الكليات للتحول إلى التعليم الإلكتروني والدراسة عن بعد باستخدام برامج وتطبيقات عالمية، من خلال رفع المقررات الدراسية والأسئلة الخاصة بكل كلية إلكترونيًا على موقع الجامعة والمواقع الإلكترونية للكليات، وإتاحتها للطلاب بمرحلتي البكالوريوس والليسانس سواء بنظام الفصلين الدراسيين أو الساعات المعتمدة، وذلك عبر ملفات «Word»، و«PowerPoint»، و«PDF»، والفيديو، وصرف مكافآت لأعضاء هيئة التدريس والكوادر الفنية المساهمة في تهيئة المقررات الإلكترونية.

وأوضح «الخشت»، أنه مع بداية الأزمة عُقدت ورشة عمل بمركز الخدمات المعرفية والإلكترونية، لجميع منسقي الكليات لتدريبهم على أساليب الدراسة عن بعد، وتطوير طرق تدريس المقررات، ومناقشة المشاكل التي قد يواجهها الطلاب في تصفح الإنترنت، وتم توفير أسطوانات مدمجة «CD» عليها المحاضرات الأسبوعية لكل مقرر دراسي، مع اتاحة امكانية استلامها من الكليات أو إرسال المحتوى للطلاب من خلال البريد الإلكتروني.

وتابع بأن الجامعة نجحت مع بداية الأزمة في إجراء أول تجربة للتعليم عن بعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، باستخدام آليات التواصل الإلكتروني الحديثة من خلال شرح الدرس إلكترونيًا، والتواصل مع الطلاب من خلال أحد التطبيقات العالمية للتعليم عن بعد.

إلغاء امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني

وأكد أن الجامعة ألغت امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2021/2020، وتم تعويضها بحزمة من الإجراءات والبدائل مثل التكليفات الدراسية، مع منح الكليات مرونة في التعامل بما يتناسب مع ظروف كل منها، ويحقق مصلحة الطلاب والعملية التعليمية، بالإضافة إلى إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية لطلاب سنوات النقل واستبدلت بها الأبحاث أو الامتحانات الإلكترونية، وإجراء امتحانات الفرق النهائية والدراسات العليا في ظل إجراءات احترازية مشددة وعوامل أمن وسلامة صحية على أعلى مستوى.

وأتاحت جامعة القاهرة خدماتها في التعليم الإلكتروني للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية والسمعية بمرحلتي الليسانس والبكالوريوس أو الدراسات العليا في عدد من الكليات، وتم توفير معظم المحاضرات والمصادر التعليمية بعدة وسائل، من بينها اسطوانات مدمجة «C.D» من خلال مترجمي الإشارة للطلاب الصم والبكم، ومحاضرات مسموعة للطلاب المكفوفين، وتحويل الكتب الدراسية إلى طريقة برايل، واستخدام برامج القارئ الآلي للنصوص، ومقاطع الفيديو عبر التطبيقات الحديثة مثل «YouTube» و«Zoom».

كما اُعتمدت منصة جامعة القاهرة التعليمية الذكية «Smart CU» التي تُعد من أقوى أنظمة التعليم الذكي في العالم، وتتضمن مجموعة من الأنظمة المتكاملة من أهمها نظام «Blackboard»، ونظام الامتحانات «Assessment Gourmet»، ونظام متكامل للمراجع العلمية والمواد التعليمية، ونظام «Collaborate» للاجتماعات والمؤتمرات، بالإضافة إلى أدوات تعليمية متعددة أخرى، وبرامج كشف الانتحال «Plagiarism»، وتم تدريب أعضاء هيئة التدريس ومسؤولي «IT» بالكليات على نظام «blackboard» من خلال الخبراء الدوليين، بالإضافة إلى إطلاق العديد من الفيديوهات التوضيحية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب، تشرح فيها كيفية استخدامها.