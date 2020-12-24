رئيس جامعة القاهرة: تغيير العالم يبدأ بإصلاح الذات

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة التزمت بالشفافية والحياد والوقف على مسافة واحدة من الطلاب المرشحين، موضحا أن الجميع تحت قبة الجامعة مصريين ولا تفرقة بينهم، مؤكدا أن مصر لن تتقدم إلا بأيدي وسواعد أبنائها وشبابها، مشيرا إلى أن أفضل شكل للديمقراطية، هي الديمقراطية التشاركية والوصول إلى نقطة معينة مشتركة تهدف في النهاية إلى خدمة الوطن.

وأضاف الخشت خلال إلقاء كلمته بحفل تنصيب رئيس اتحاد طلاب الجامعة للعام الجامعي 2020-2021، أنه إذا أراد أي إنسان حياة جيدة وتقدم لوطنه، فيجب أن يبدأ بنفسه، ونحن عشنا سنوات عندما كان يطالب الكل بتغير العالم دون العمل على تغيير النفس والذات، مشبها ذلك بالفوضوية، وهناك فرق بين دولتين الأول المواطن يعمل بتغيير نفسه، والآخر يطالب بالتغيير الشامل دون تغيير نفسه، مضيفا أن الله عزو وجل طالبنا بالعمل على أنفسنا وإصلاح ذاتنا.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أنه في إطار العمل والاتحادات والأنشطة الطلابية، هناك نقاط مشتركة يجب تبنيها في العمل بالاتحادات تتمثل بالمشاركة الإيجابية وتنمية المهارات، وأنه يجب الاقتداء بصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، في تجنب الخلافات والاجتماع حول رأي واحد بعد المشاركة وللوصول للهدف، واحترام آراء الآخرين.

وقال مؤمن السبع، رئيس اتحاد اتحاد طلاب جامعة القاهرة، إنه سيسعى خلال الفترة المقبلة لاستكمال خطط الاتحاد السابق للمجلس السابق، مشيرا إلى أنه سيقوم بدعم قضايا الطلاب ومشاركتهم في كل ما يفكرون به، بالإضافة إلى أنه سيضع نصب عينيه الاشتراك معهم في الأنشطة الطلابية المختلفة وتنفيذها إلكترونيا، ووضع آليات لها بالاشتراك مع مجلس الجامعة في الاعتماد على الأنشطة الطلابية المختلفة.

وأضاف لـ«الوطن»، أنه سيعمل الفترة المقبلة على تكثيف الدورات الإرشادية والتوعوية لطلاب الجامعة الفترة المقبلة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.