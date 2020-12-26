علق العقيد أحمد الهواري، رئيس مجلس ومدينة الزينية بمحافظة الأقصر، على بدء إجراءات أول رخصة بناء بالمنطقة اللوجيستية لوزارة التموين بالأقصر، قائلاً إن المنطقة اللوجيستية في محافظة الأقصر مقامة على نحو 27 فدانا في مركز ومدينة الزينية، مشيرا إلى أنه بداية من تعاقد وزارة التموين مع المحافظة وتخصيص قطعة الأرض تلقيت توجيهات من محافظ الأقصر خلال الأسبوع الماضي ببدء العمل فيها، وعلى الفور تم الاتفاق مع المستثمر ومجموعة من وزارة التموين المختصين وفي اليوم الثاني تم استخراج أول رخصة بناء على 10 آلاف متر وهي المساحة المخصصة لإحدى شركات الأدوية الكبرى واتحاد الصيادلة.

خلال الأسبوع القادم سيتم توصيل باقي المرافق للمنطقة اللوجيستية

وأضاف الهواري، خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب»، مع الإعلامية منة الشرقاوي، في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على فضائية القناة الأولى، أنه خلال الأسبوع القادم سيتم توصيل باقي المرافق للمنطقة، لافتا إلى أن المنطقة اللوجيستية هي واحدة من المناطق الـ60 التي أعلنت عنها الدولة والمزمع إنشاؤها في جمهورية مصر العربية ضمن 60 منطقة لوجستية.

المنطقة توفر فرص عمل للشباب

وتابع، أن المنطقة اللوجيستية ستقدم للدولة ومحافظات الصعيد طبقا للتصريحات المعلنة للدولة ووزارة التموين هو تواجد السلع القريبة من المحافظات لتوفير زمن النقل وخاصة أنها ستخدم محافظة الأقصر وكل المحافظات المجاورة، وأن ذلك سيعود على المواطن العادي «أننا لما بننقل الخدمة من خلال تواجد المخازن الكبرى بالمحافظات فبنقلل زمن وتكلفة النقل فمن الطبيعي أن ذلك سينعكس على المواطن من خلال تقليل الأسعار، وفي نفس الوقت يأتي ذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي بأن المشروعات التي تقام في المحافظات يكون الأولوية لتشغيل أهل المحافظة مما سيوفر عمالة وفرص عمل كبيرة للشباب».

المنطقة اللوجيستية كاملة المرافق

وأشار، إلى أن التعاقد ما بين المستثمرين ووزارة التموين 95% من المعينين من أبناء المحافظة، وأن المنطقة اللوجيستية بها مرافق متكاملة وبها محطة معالجة الصرف الصحي الجديدة ومحطة محولات الكهرباء، والآن يصل الغاز الطبيعي للمنطقة ولا يوجد أي مشكلة بالنسبة للمرافق.