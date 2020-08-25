عائد من الخارج: لم أتوقع توظيفي بسرعة في المنطقة اللوجيستية بالدلتا

قال محمود عبدالمنعم، أحد العائدين من الكويت بعد أزمة فيروس كورونا، أن ما تقوم به مؤسسات الدولة المصرية وحرصها على رعاية أبنائها، العائدين من الخارج، وإيجاد وظائف بديلة لهم، لم نكن نتوقعه وهذا لم يحدث قبل ذلك.

وأكد عبدالمنعم في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن قيام المستثمرين المصريين بتوفير فرص عمل للعائدين يعد جزءًا من التعاون المجتمعي، وأن اختياره للعمل ضمن مشروع المنطقة اللوجيستية الداون تاون الدلتا بمحافظة الغربية، كان بمثابة مفاجأة بالنسبة له، بعد أن سجل استمارة نورت بلدك ضمن المباردة التي قامت بها وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بعد عودتهم من أزمة كورونا، لإعادة دمج هذه العمالة في خطط التنمية، في المهن التي يمتهنونها والمهارات المتوافرة لديهم، وفي البداية تصورت أن المبادرة شكلية فقط ولا يتم التعامل معها، ولكن بعد أن تواصلت معي وزارة الهجرة وإيجاد فرصة عمل في مشروع المنطقة اللوجيستية تأكدت أن البلد بتتغير.