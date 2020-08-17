4 وزراء يفتتحون نادي ماتريكس ضمن مشروعات المنطقة اللوجيستية بالدلتا

افتتحت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، نادي ماتريكس الرياضي في مدينة طنطا، على مساحة نحو 15 فدانا، ويضم صالات مختلفة للألعاب الرياضية، وأحدث التجهيزات الرياضية، وذلك ضمن مشروعات المنطقة التجارية واللوجيستية بمحافظة الغربية "داون تاون دلتا"، التي ينفذها المهندس أشرف دوس، أحد المستثمرين المصريين بالخارج الذين شاركوا في مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، والمدير التنفيذي لشركة "فيرن بروجلوبال" بالولايات المتحدة الأمريكية المنفذة للمنطقة اللوجستية بالغربية.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة في كلمتها خلال الافتتاح، إن مشروع المنطقة اللوجيستية بمحافظة الغربية يعد مشروعا استثماريًا واعدًا، ويخدم بشكل مباشر أهالي هذه المنطقة المهمة؛ لما يوفره من استثمارات مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن تقديم خدمات عدة وكذلك توفير عدد كبير من فرص العمل لشباب المحافظة، ويساهم بشكل مباشر في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية ويعد ذلك أحد أهم أهداف المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، والتي تعتمد بالأساس على توفير فرص عمل جادة للشباب في المحافظات المختلفة كبديل عن الهجرة غير الشرعية.

وأردفت وزيرة الهجرة أن مشروع المنطقة اللوجيستية للمهندس أشرف دوس يبرهن على نجاح مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، الذي شارك فيه "دوس" وقدم خلاله تفاصيل هذا المشروع، كذلك يبرهن على نجاح خطط الدولة المصرية في جذب وتشجيع مستثمرينا المصريين بالخارج، ويؤكد أن مصر ماضية في طريقها نحو نهضة اقتصادية كبيرة عبر فتح آفاق الاستثمار المتعددة، يلعب فيهاوالمصريون بالخارج دورا بارزا خلال تلك الفترة.

من ناحيته، قال المهندس أشرف دوس أحد المستثمرين المصريين بالخارج والمشارك بمؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، إن المنطقة التجارية واللوجيستية بمحافظة الغربية "داون تاون دلتا" تعد أول وأكبر منطقة تجارية ولوجيستية على مستوى محافظات مصر، تم إنشاؤها بالتعاون بين شركة "فيرن بروجلوبال" للاستثمار وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، ضمن خطة الدولة لإنشاء مثل هذه المناطق بجميع محافظات الجمهورية على مساحة حوالي 83 فدانًا باستثمارات تتعدى 6 مليار جنيه مصري، وتتوسط المنطقة التجارية عشرة محافظات بوسط الدلتا وتخدم 42 مليون نسمة توفر أكثر من 50000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مدة تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى فرص العمل التي سيتم توفيرها عن طريق المشروع بعد الانتهاء منه.

جدير بالذكر أن المهندس أشرف دوس يعمل في مجال تطوير الإسكان، وتقديم الاستشارات في العديد من الأمور المتعلقة بالإنشاءات والمباني والبنى الأساسية، نال درجة الماجيستير والبكالوريوس في الهندسة من الولايات المتحدة الأمريكية، كما حصل على الماجيستير في إدارة الأعمال، وهو حائز على عضوية لجنة الصيادلة الأمريكيين العرب وكذلك عضوية غرفة التجارة الأمريكية في مصر.