حاصرته الديون.. مزارع ينتحر بإلقاء نفسه من أعلى منزله

قررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان مزارع انتحر بإلقاء بنفسه من أعلى منزله في الغربية فسقط جثة هامدة، وموافاة النيابة العامة بنتائج الفحص، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث، واستدعت أسرته لسماع أقوالها.

وقالت زوجته إنها فوجئت بصوت ارتطام شديد في بير السلم وعندما أسرعت لاستكشاف الأمر وجدت زوجها ملقى فاقدًا للوعي، فاستغاثت بالجيران الذين عاونها، في نقله إلى المستشفى لكنها عرفت أنه مات منذ قرابة ساعة، وأنه كان يعاني من الاكتئاب بسبب حصار الديون عليه، وأنه طلب من جيرانه إعطاءه مهلة للسداد لمدة شهر، وبعدها أخبرها أنه لا يجد حلا أو طريقا لسداد الديون وقبل الحادث أخبرها بالصعود إلى أعلى المنزل ثم فوجئت بسقوطه.

وأضافت الزوجة أن سطح المنزل محاط بالمباني لمسافة متر ما يصعب معها سقوط الشخص وهو ما يؤكد رواية الانتحار، ونفت الزوجة وجود أي عداوات وخلافات مع أي شخص تؤدي إلى مقتل زوجها أو الانتقام منه، وأن الواقعة انتحار.

وفي سياق متصل بدأت المباحث في معاينة مكان الحادث للتأكد من حقيقة الواقعة وأسباب الوفاة بعد أن نفت الزوجة وجود شبهة جنائية ولاحظت المباحث وجود آثار دماء في بير السلم نتيجة سقوط المزارع من أعلى، وانتهت تحريات المباحث إلى أن الحادث انتحار وليس فيه شبهة جنائية.

وأوضحت التحريات أن رواية الزوجة تطابقت مع رواية أقارب الزوج الذين أكدوا على معاناته من حالة نفسية سيئة بسبب كثرة الديون عليه في الفترة الأخيرة لأنه كان يعمل باليومية ومنذ عدة أشهر ساهمت ظروف كورونا في حالة هدوء شديدة لحركة العمل.