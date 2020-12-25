انتحار شاب شنقا بعد فشله في خطبة حبيبته: عاطل وعايز يتجوز

«من الحب ما قتل»، مقولة تنطبق على شاب عشريني انتحر، عبر مشنقة أعدها لنفسه داخل غرفته في عقار بمنطقة عين شمس، بعد رفض أهله الموافقة على خطبته من فتاة تربطه بها علاقة عاطفية، وبحسب رواية أسرته في محضر الشرطة، كان الشاب يمر بحالة نفسية سيئة واكتئاب، بعد أن طلبت منه أسرته قطع علاقته بفتاة كانت تجمعه بها علاقة حب، بزعم عدم القدرة على توفير نفقات الزواج في الوقت الحالي، إذ طالبوه بالبحث عن فرصة عمل أولًا، في أي مكان، حتى يستطيع من خلالها تحمل المسئولية وتكوين أسرة جديدة.

الشاب معلقًا في المشنقة

فوجئت أسرة الشاب بالعثور عليه معلقًا داخل غرفته، في حامل حديدي مخصص لمروحة السقف، إذ حضر الجيران على صرخات والدته، التي اكتشفت الحادث بعد أن ظلت تطرق باب الغرفة لعدة دقائق، ثم استعانت بشقيقه لكسر الباب، لتجد ابنها جثة هامدة، وحضرت الشرطة بعد بلاغ من أسرة الشاب.

كان عايز يتجوز وهو عاطل

قالت والدة الشاب في محضر الشرطة، إن نجلها كان مصابًا بحالة نفسية سيئة بعد أن فشل في إقناع والده بالزواج من صديقته، وأنه أخبر الأسرة بضرورة الذهاب معه لخطبتها، قبل أن تجبرها أسرتها على الزواج من قريب لهم، تقدم لطلب يدها، لكن الفتاة رفضت بزعم أن حبيبها سوف يحضر للارتباط بها رسميًا.

عزلة 8 أيام قبل الانتحار

أضافت والدة الطالب، أن نجلها كان يقضي أغلب ساعات يومه في غرفته، وعندما كانت تطلب منه الخروج بصحبتها لشراء بعض احتياجات المنزل كان يرفض، واستمر على حالة العزلة لمدة 8 أيام، حتى عثرت عليه في المرة الأخيرة جثة هامدة، نافية وجود أي شبهة جنائية في الحادث.

قررت النيابة العامة، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الشاب، لبيان أسباب وفاته رسميًا، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث.