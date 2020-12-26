80 مليون إصابة بكورونا في العالم.. والسلالة الجديدة ترفعها 700 ألف

«تفشي فيروسي جديد تم اكتشافه لأول مرة في مدينة ووهان».. كان ذلك نص الإعلان الذي أذاعته هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية الحكومية في 12 ديسمبر 2019، لتكشف للمرة الأولى عن ظهور "كوفيد -19"، الذى أصبح كابوسًا أرّق العالم على مدار عام كامل، إذ جاوزت إصابات الفيروس المستجد حاجز 80 مليون حالة، بينما وصلت الوفيات إلى 1.757 مليون وفاة، حتى اليوم، فيما تعافى 56 مليون شخصًا، وفقًا لإحصاءات موقع "وورلد ميتر".

وخلال الأيام الماضية ظهرت سلالات جديدة من فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت بريطانيا تسجيل سلالة جديدة تحمل اسم "B. 1.1.7"، وبعد أيام كشفت بريطانيا عن سلالة جديدة أخرى رصدتها لدى ركاب قادمين من جنوب أفريقيا باسم "501.V2"، وأكدت منظمة الصحة العالمية أن السلالتين مختلفتين تمامًا بعد المقارنة بينهما.

ولم تمر سوى ساعات حتى كشفت نيجيريا عن رصد حالات إصابة بسلالة جديدة على أرضها لتكون تلك السلالة الرابعة التي يتم الإعلان عنها خلال الأيام الماضية.

وتشير الدراسات إلى أن السلالات الجديدة من الفيروس أكثر انتشارًا عن سابقتها، ما دفع الدول إلى تشديد إجراءاتها وغلق حدودها مع بريطانيا في محاولة للسيطرة على تفشي الفيروس، وارتفعت إصابات السلالة الجديدة التي يعتقد أنها بدأت سبتمبر الماضي، في منطقة كنت جنوب شرقي انجلترا، حيث سجل العالم أعلى معدل إصابات يومية على الإطلاق جاوزت 700 ألف حالة جديدة في اليوم الواحد.

واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول في إصابات ووفيات فيروس كورونا على مدار العام، حيث وصل إجمالي الإصابات إلى 19 مليون إصابة، و338 ألف حالة وفاة، وتراجعت الصين الذي كانت في المركز الأول كبؤرة لتفشي "كوفيد -19"، إلى المركز الـ80 في قائمة الدول الأعلى إصابة، حيث لم تتخطى الإصابات فيها 87 ألف إصابة، بينما توقفت الوفيات عند 4 آلاف حالة.

وضربت الموجة الثانية القارة الأوروبية بشراسة، فجاءت في المرركز الأول كأعلى المناطق تضررا بالفيروس حيث سجلت إجمالي إصابات جاوز الـ 22 مليون إصابة، بينما كانت أمريكا الجنوبية هى أكثر منطقة تسجيلا للوفيات جراء فيروس كورونا بـ355 ألف وفاة، من إجمالي 12 مليون إصابة.