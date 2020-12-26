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محمود مسلم

عاجل.. انفجار قنبلة بدورية إسرائيلية على الحدود اللبنانية

كتب:

وكالات
11:14 ص | السبت 26 ديسمبر 2020
انفجار عبوة ناسفة

انفجار عبوة ناسفة

أفادت وسائل إعلام لبنانية، يوقوع انفجار قنبلة بدورية إسرائيلية، اليوم، في الجانب المحتل من بلدة العديسة الحدودية، وفقًا لما نشره موقع «روسيا اليوم»، في نبأ عاجل.

وذكرت قناة «الجديد» اللبنانية، أنَّ الدورية الإسرائيلية اجتازت السياج التقني، خلال عملية تمشيط أسفل موقع مستوطنة «مسكفعام» العسكرية، وأسفر الانفجار عن وقوع إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين، بينما تراجعت الدورية إلى أحد مواقعها العسكرية.

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