ضبط 85 عملة أثرية وجعارين بمطار القاهرة قبل تهريبها

نجحت الوحدة الأثرية بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي بالتعاون مع إدارة جمارك بريد فيديكس بضبط 85 عملة آثرية من عصور مختلفة وثلاث جعارين صغيرة، وذلك أثناء محاولة تهريبهم خارج البلاد.

وأوضح حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالمواني المصرية، أن المضبوطات كانت مخبأة داخل جيوب سحرية بطرد كان مرسل للولايات المتحدة الأمريكية عبر البريد، وفور الاشتباه في أثرية القطع تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة وتشكيل لجنة من مركز الوحدات الأثرية والتي أقرت، مجتمعة، بأثرية القطع وخضوعها لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

محتويات الضبطية

وأضافت هناء المشهور مدير عام مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة الدولي أن المضبوطات تضم عملتين من الفضية من العصر البطلمي، و80 عملة معدنية من البرونز ترجع للعصر اليوناني والروماني، وعمليتين ذهبيتين من العصر البيزنطي، وعملة فضية من العصر الأيوبي عبارة عن دائراتين متداخلات ببعضهما البعض، وتم الكتابة على وجه الدرهم عبارة الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين، أما ظهر العملة تم كتابة الملك العادل أبو بكر بن أيوب، هذا إلى جانب ثلاث جعارين صغيرة من العصور المصرية القديمة.

والجعران حشرة سوداء من عاداتها تكوير الروث ووضع بيوضها فيه ودحرجته أمامها وتجميعه، وساهمت عملية تجميعه للروث في زراعة المحاصيل وتهوية التربة باستمرار، ما جعله مصدرا للخير وحامي للحيوانات من الإصابة بالفيروسات الضارة الناتجة من الروث وبمرور الوقت، حظي الجعران بمكانة كبيرة عند الفراعنة، ليصبح رمزا للإله أمون رع إله الشمس.

وتدريجيا تحول الجعران إلى هدية قيمة عند الفراعنة، وأهدى الملك أمنحتب الثالث أحد ملوك الأسرة الـ18 تمثالا على هيئة جعران إلى زوجته الملكة «تي»، كنوع من التعبير عن استمرار حبه لها.