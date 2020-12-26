«انتحلوا صفة شرطة».. سقوط عصابة متهمة بسرقة الأجانب بوسط البلد

نجحت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة في كشف اختطاف يمني وسرقته بالإكراه على يد 3 مجهولين.

وتبين من التحريات أن وراء الجريمة سمسار وعمه وآخر مقيمين بالجيزة، قالت التحريات إن المتهم الأول استغل عمله كسمسار لتأجير الشقق وخطط لسرقة الأجانب أثناء مشاهدتهم الشقق.

19 جريمة سرقة

كشفت التحريات أن المتهم كون التشكيل العصابي بهدف جمع المال وارتكب 19 جريمة سرقة مساكن وأجانب ومواطنين من مناطق العجوزة والزمالك وقصر النيل، وألقي القبض على المتهمين الثلاثة عقب سرقتهم يمني بعد اختطافه بحجة مشاهدة شقة بالإيجار.

وأكدت التحريات أن المتهم استدرج المجني عليه لمشاهدة شقة بوسط البلد معروضة للإيجار وأثناء سيرهما حضر المتهمان بسيارة أجرة واختطفوه تحت تهديد السلاح والاستيلاء منه على المبالغ المالية التى بحوزته.

وحرر محضر وتولت النيابة التحقيق وقررت حبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعت النيابة المجني عليه للاستماع لأقواله وما زالت التحقيقات مستمرة.

«إحنا مباحث»

تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية، أخطارا من مامور قسم قصر النيل بلاغا من مهندس يمني الجنسية أفاد فيه بأنه أثناء سيره بمنطقة ميدان الجزيرة تعرف على شاب يعمل سمسار وأنه لديه العديد من الشقق للإيجار وطلب منه عرضه عليها.

وأضاف المبلغ أنه فوجئ بمجهولين يستقلان سيارة أجرة واختطفوه داخلها، وانتحلوا صفة ضباط شرطة، وأضاف المجني عليه أنهم استولوا منه على الأموال التى بحوزته.

القبض على المتهمين

تم تشكيل فريق من ضباط المباحث وأكدت التحريات صحة المعلومات، وبإجراء التقنيات الحديثة أكدت تحريات المباحث أن وراء الجريمة «م ك ا» 27 عاما، والسابق اتهامه فى القضية رقم 31667 لسنة 2017م العجوزة/ جيزة سرقة مسكن، وصديقه «م ج س» والسابق اتهامه فى القضية رقم 14135 لسنة 2018م الأزبكية " نصب و شقيق والده/ م س ع والسابق اتهامه في عدد 4 قضايا أخرهم 5695 لسنة 1991م مصر الجديدة " سرقة متنوعة تم استصدار إذن من النيابة العامة.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم حال استقلالهم السيارة رقم ل ق هـ 435 قيادة المتهم الثالث " مستأجرة " و بمواجهتهم بالتحريات أيدوها واعترفوا بارتكاب الجريمة بعد قيامهم بـ«انتحال صفة رجال شرطة» وكشفت التحريات أن المتهمين تمكنوا من ارتكاب 19 جريمة سرقة فى القاهرة والجيزة، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.