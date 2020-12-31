حصاد 2020.. عرض 12 فيلما على شاشة السينما و3 بـ«المنصات» في عام كورونا

يعد عام 2020 من أصعب وأغرب السنوات التي مرت على صناعة السينما في كل دول العالم، بالتزامن مع اجتياح فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» والذي تسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة بوجه عام، وإصابة عالم إنتاج الأعمال الفنية المصرية بحالة من «اللخبطة».

وفي عام 2020، اُغلقت دور العرض السينمائي بـ«الضبة والمفتاح» وأصبحت «خاوية على عروشها» لعدة شهور، ثم عاد الجمهورعلى استحياء للوقوف أمام شباك التذاكر وفقًا لقرار حكومي، وسط اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية على ألا تزيد نسبة الحضور تارة مابين 25% وأخرى 50%.

واضطر عدد من المنتجين للمخاطرة وعرض أفلامهم في السينما، والتي سبق تصويرها والانتهاء منها قبل انتشار الفيروس المستجد، وأخرى تم استئناف تصويرها بعد الجائحة، وسط إيرادات قليلة، بخلاف أفلام عُرضت للمرة الأولى عبر «المنصات الإلكترونية» قبل عرضها على شاشة السينما وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الفن المصري، استغلالًا لفرصة تواجد المواطنين في «العزل المنزلي»، منها «صاحب المقام»، و«الحارث»، و«خط الدم»، بخلاف تواجد أفلام تم عرضها في السينما بنهاية 2019 وبداية 2020 منها «الفلوس»، و«بيت ست».

وتستعرض «الوطن» أبرز الأفلام الجديدة التي طُرحت وسط انتشار فيروس كورونا، وتزايد حِدة الإصابات، وعزوف مواطنين عن الإقبال على دور العرض السينمائي.

يوم وليلة

مع بداية شهر يناير 2020، عرض فيلم «يوم وليلة» بطولة خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ودرة، وسيناريو وحوار يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، وحقق إيرادات نحو 3 ملايين جنيه.

بنات ثانوي

وفي نفس الشهر عُرض فيلم «بنات ثانوي» الذي يتناول فترة المراهقة في المرحلة الثانوية والصعاب التي يتعرض لها الصغار في هذه المرحلة العمرية، وحقق إيرادات مايقرب من 8 ملايين جنيه، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمود كامل، وبطولة جميلة عوض، ومي الغيطي، وهنادي مهنا، وهدى المفتي، ومحمد الشرنوبي، ومايان السيد، ومحمد مهران، ومحمد جمعة.

دماغ شيطان

بعد أقل من شهر من عرض فيلم «دماغ شيطان» بدور العرض في شهر يناير 2020، تم سحب الفيلم بسبب قِلة إيراداته التي اقتربت من 86 ألف جنيه، وهو من بطولة رانيا يوسف، وباسم سمرة، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج كريم إسماعيل.

راس السنة

في فبراير 2020 عرض فيلم «راس السنة» بطولة إياد نصار، وأحمد مالك، وهدى المفتي، وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وبسمة، وتأليف محمد حفظي، وإخراج محمد صقر، وحقق إيرادات مايزيد عن 3 ملايين جنيه.

دفع رباعي

حقق فيلم «دفع رباعي» مايقرب من 140 ألف جنيه في شباك التذاكر، بطولة أحمد بدير، وأحمد عزمي، ومحسن منصور، وسيناريو وحوار محمد عواد، وإخراج إيهاب عبداللطيف.

الغسالة

في شهر يوليو 2020 عُرض فيلم «الغسالة» بطولة هنا الزاهد، وأحمد حاتم، ومحمود حميدة، وشيرين رضا، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبدالحميد، وحقق إيرادات تقترب من 15 مليون جنيه.

توأم روحي

وفي أغسطس 2020 عرض فيلم «توأم روحي» بطولة حسن الرداد، وأمينة خليل، عائشة بن أحمد، ورجاء الجداوي، وتأليف أماني التونسي، وإخراج عثمان أبو لبن، وحقق إيرادات تقترب من 14 مليون جنيه.

زنزانة 7

في سبتمبر 2020 عرض فيلم «زنزانة 7» بطولة أحمد زاهر، ومنة فضالي، وعبير صبري، ونضال الشافعي، وأحمد التهامي، وتأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت، وحقق إيرادات نحو 9 ملايين جنيه.

الخطة العايمة

في أكتوبر 2020 عرض فيلم «الخطة العايمة» بطولة علي ربيع، ومحمود عبدالرحمن توتا، وغادة عادل، وعمرو عبدالجليل، وصلاح عبدالله، وإخراج معتز التوني، وتأليف كريم سامي، وأحمد عبدالوهاب، وحقق إيرادات تقترب من 10 ملايين جنيه.

الصندوق الأسود

عرض فيلم «الصندوق الأسود» بطولة منى زكي، ومحمد فراج، ومصطفى خاطر، وتأليف هيثم مصطفى الدهان، وأحمد الدهان، وإخراج محمود كامل، وحقق إيرادات تقترب من 8 ملايين جنيه.

فيروس

عرض في نوفمبر فيلم «فيروس» وحقق إيرادات 85 ألف جنيه، تأليف وإخراج أسامة عمر، وبطولة شريف السلاموني، ووفاء صادق، وريم البارودي، ومها أبو عوف.

خان تيولا

في بداية ديسمبر 2020 عرض فيلم «خان تيولا» بطولة وفاء عامر، محمود البزاوي، ونضال الشافعي، وأحمد كمال، وتأليف وإخراج وسام المدني، وحقق إيرادات تزيد عن مليون جنيه.