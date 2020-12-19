«الصندوق الأسود» يتصدر إيرادات الجمعة و«الغسالة» في المركز الأخير

تصدرت 7 أفلام المطروحة بدور العرض السينمائي، إيرادات شباك التذاكر أمس الجمعة، حيث حققت 298 ألفًا و256 جنيهًا، بانخفاض ملحوظ عن الجمعة الماضية عندما حققت إيرادات الأفلام المطروحة 439 ألفًا و919 جنيهًا.

وحافظ فيلم «الصندوق الأسود»، على تصدره إيرادات شباك التذاكر، بواقع 100 ألف و286 جنيهًا، بطولة منى زكي، ومصطفى خاطر، ومحمد فراج، وشريف سلامة، وأسماء جلال، وتأليف هيثم مصطفى الدهان، وإخراج محمود كامل، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة والغموض.

وحقق فيلم الإثارة والغموض «خان تيولا»، إيرادات 47 ألفًا و461 جنيهًا، وتدور أحداثه في حقبة الأربعينات من القرن الماضي خلال فترة الحرب العالمية الثانية، والعمل من بطولة وفاء عامر، ومحمود البزاوي، ونضال الشافعي، وأحمد كمال، وراندا البحيري، وتأليف وإخراج وسام المدني.

أما فيلم «عفريت ترانزيت»، والذي تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والمفارقة، فحقق إيرادات 36 ألفًا و810 جنيهات أمس الجمعة، والعمل من بطولة بيومي فؤاد، ومحمود الليثي، ومحمد ثروت، ومحمود حافظ، وأسماء أبواليزيد، وأحمد فتحي، ومحمد جمعة، وسامي مغاوري، وفريدة سيف النصر، وتأليف أحمد عامر، وتامر عبدالحميد، وإخراج ياسر هويدي.

وحقق «الخطة العايمة»، إيرادات تقدر بـ89 ألفًا و808 جنيهات، والفيلم بطولة عدد من النجوم أبرزهم غادة عادل، وعمرو عبدالجليل، وعلي ربيع، ومحمد عبدالرحمن توتا، وبيومي فؤاد، وصلاح عبدالله، وتأليف كريم سامي، وأحمد عبدالوهاب، وإخراج معتز التوني.

وجاء فيلم «زنزانة 7»، والذي تدور أحداثه في إطار من الأكشن والتشويق، في المركز الخامس، بإيرادات 10 آلاف و939 جنيهًا، بطولة نضال الشافعي، وأحمد زاهر، وعبير صبري، وأحمد التهامي، ومنة فضالي، وتأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.

وفي المرتبة السادسة جاء الفيلم الرومانسي «توأم روحي» بـ12 ألفًا و216 جنيهًا، بطولة حسن الرداد، وأمينة خليل، والفنانة التونسية عائشة بن أحمد، وتأليف أماني التونسي، وإخراج عثمان أبو لبن.

وفي المركز السابع والأخير جاءت إيرادات فيلم «الغسالة»، بواقع 736 جنيهًا بطولة محمود حميدة، وأحمد حاتم، وهنا الزاهد، وأحمد فتحي، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم الفنانة شيرين رضا، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبدالحميد.