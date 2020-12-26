إلهام شاهين بعد مخالطتها لـ يسرا و«الدغيدي»: أنا بخير.. ومعنديش كورونا

نفت الفنانة إلهام شاهين ما أثير بشأن إصابتها بفيروس كورونا، وذلك بعد مخالطتها للفنانة يسرا والمنتج جمال العدل والمخرجة إيناس الدغيدي، والذين أعلنوا إصابتهم بالوباء في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

وقالت إلهام شاهين لـ«الوطن» إنها بخير وتتمتع بصحة جيدة، ولا تعاني أي أعراض سواء كانت نزلات برد أو خلافه، مضيفة أنها تمارس حياتي بشكل طبيعي.

وطمأنت الفنانة جمهور يسرا وإيناس الدغيدي علي حالتهما الصحية، مؤكدة أنها دائمة التواصل معهما يومياً عبر الهاتف، إذ يشعران بأعراض فيروس البرد العادي، وفقاً لكلامها.

وكانت إلهام شاهين قد خالطت يسرا وجمال العدل في حفل توزيع جوائز مؤسسة «دير جيست» التي أقيمت، قبل أيام، داخل أحد فنادق القاهرة، وحازت على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «حظر تجول»، كما خالطت المخرجة إيناس الدغيدي في عدد من المناسبات الشخصية.

وتنتظر إلهام شاهين عرض الفيلم بدور العرض السينمائي يوم 30 ديسمبر الجاري، ومن المقرر إقامة عرض خاص للفيلم ليلة عرضه في أحد السينمات بمنطقة السادس من أكتوبر، وذلك بحضور صناع الفيلم وأبطاله وعدد من الصحفيين والنقاد.

ويشارك في بطولة الفيلم أمينة خليل، وأحمد مجدي، والفلسطيني كامل الباشا، وعارفة عبدالرسول، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم المخرج خيري بشارة، ومحمود الليثي، والعمل من تأليف وإخراج أمير رمسيس.