إلهام شاهين لـ«الوطن»: ليست لديّ فكرة عن ارتباط ابن شقيقي بهنا شيحة

وصفت الفنانة إلهام شاهين علاقة ابن شقيقها، مدير التصوير محمود شاهين، بالفنانة هنا شيحا، بـ«الصداقة القوية»، والتي نشأت بينهما منذ فترة.

وعلقت إلهام شاهين لـ«الوطن»، على أنباء ارتباط «محمود» بـ«هنا»، قائلة: «ليست لديّ فكرة عن الزواج، وإن كانت بينهما قصة عاطفية من عدمه، فما أعرفه حتى الآن أنها مُجرد علاقة صداقة، وهو الأمر الذي يؤكده ابن شقيقي، وكذلك هنا أيضا».

وكانت الفنانة إلهام شاهين قد تسببت في إحداث حالة من الجدل، بشأن ما نُسب إليها من تصريحات خلال الساعات الماضية، بإقرارها بوجود علاقة عاطفية تجمع بين الفنانة هنا شيحة، ونجل شقيقها الشاب محمود شاهين، بعد ظهورهما المتكرر بصحبة بعضهما، واحتضانه لها في عيد ميلاده، ورقصهما سويا.

وبعد أن تصدرت علاقة هنا شيحة وأيمن شاهين، محركات البحث «جوجل»، نفى الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد الفنانة هنا شيحة، ما تردد بشأن ارتباط ابنته بنجل شقيق إلهام شاهين، مشيرا لـ«الوطن» إلى أن ما أثير حول ذلك غير صحيح.

وأبدى والد حلا شيحة استغرابه من تصريحات إلهام شاهين التي أكدت وجود علاقة بين ابنته ونجل شقيقها: «لا أعرف سبب إدلاء إلهام شاهين بمثل هذه التصريحات، ولكنها مسئولة عن كلامها».

وتزوجت هنا شيحة، التي تبلغ من العمر 35 عاما، مرتين، الأولى كانت من فوزي العوامري، والد أبنائها، والأخرى من الفنان أحمد فلوكس، والتي لم تستمر طويلا، ووقع الانفصال سريعا.

ويعمل محمود شاهين، البالغ من العمر 25 عاما في مجال التصوير السينمائي، وشارك في طفولته بعدد من الأعمال الفنية، غالبيتها مع عمته الفنانة إلهام شاهين، منها: «بنات أفكاري، وقلب امرأة، وأحلام لا تنام، وعصافير النيل، وخلطة فوزية، والمشمهندس حسن، وصيد الحيتان».

ووالد محمود شاهين، الفنان أيمن شاهين، الذي اعتزل الفن مبكرا بعد سنوات قليلة من العمل، وتقديمه عدد قليلة من الأفلام، منها: «اغتيال فاتن توفيق، والأخطبوط، واللعبة القذرة، واحذروا هذه المرأة».