إلهام شاهين تكشف تطورات حالة يسرا الصحية بعد إصابتها بكورونا

أكدت الفنانة الهام شاهين، خبر إصابة الفنانة الكبيرة يسرا، بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقالت «إلهام» لـ «الوطن»: «يسرا في صحة جيدة والحمدلله، أصيبت بفيروس كورونا، وبتاخد العلاج حاليا، وتقيم في منزلها، والحالة بسيطة زي البرد العادي».

كان المستشار «تركي آل الشيخ» تمنى عبر صفحته الشخصية السلامة والشفاء بتويتر: «ألف سلامة للفنانة الكبيرة والنجمة الصديقة يسرا من العارض الصحي، وأتمنى لها الشفاء العاجل».

يذكر أن يسرا كانت قد اجرت من قبل تحليل كورونا عقب العودة من الجونة بسبب الحالات العديدة التي ظهرت وقالت عبر صفحتها وقتها «أحب أطمن كل حبايبي وكل الناس اللي بيطمنوا عليا.. إني عملت 2 اختبار PCR والحمدلله الـ2 طلعوا نتيجتهم سلبية... بشكر من قلبي كل الناس اللي كانت بتطمن عليا وكل الناس اللي قلقانة عليا.. ربنا يحفظنا جميعا».

وشاركت يسرا كانت مؤخرا في الموسم الدرامي في مسلسل خيانة عهد مع الفنانين جومانا مراد وعبير صبري وخالد سرحان وخالد أنور وتيام مصطفى قمر.

كما شاركت فى العيد بفيلم «صاحب المقام» الذى شارك فى بطولته كلا من آسر ياسين وبيومي فؤاد.