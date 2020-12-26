مطار مرسى علم يستقبل 16 رحلة تقل سائحين للاحتفال برأس السنة

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، بداية من اليوم السبت وحتى الخميس المقبل 31 ديسمبر، حوالي 16 رحلة طيران وعلى متنها عدد من السائحين الأجانب من عدة دول، من بينها بولندا والتشيك وسويسرا وأوكرانيا، وذلك للاحتفال بأعياد رأس السنة وعيد الميلاد المجيد في محافظة البحر الأحمر.

واستعدت سلطات المطار لاستقبال السائحين على متن عدد من الرحلات، حيث تم وضع مجسمات لشجرة الكريسماس، و"بابا نويل"، في صالات السفر والوصول، وقامت فرق العلاقات العامة بتوزيع الورود والحلوى على جميع الركاب.

كما خصصت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، برئاسة دكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة، فرقاً طبية من الحجر الصحي والطب الوقائي، لإجراء الكشف الطبي على جميع الركاب، وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات الطبية، للتأكد من خلوهم من أي إصابات بكورونا، وذلك للسائحين الذين لا يحملون شهادة تفيد بإجراء تحليل قبل وصولهم بـ72 ساعة، وأن النتيجة سلبية.

وأوضح عاطف عثمان، مدير عام أحد الفنادق السياحية بمرسى علم، أن احتفالات رأس السنة هذا العام استثنائية، َولأول مرة تختفي خيمة رأس السنة، في ظل انخفاض نسبة الإشغالات السياحية إلى أقل معدل لها، حيث لا تتجاوز 20%، وفي ضوء تحذير وزارتي الصحة والسياحة بمنع التجمعات وإقامة احتفالات أعياد رأس السنة في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وأكد عثمان أن احتفالات هذا العام تقتصر على تعليق الزينة والأنوار وشجرة عيد الميلاد، بالإضافة إلى عشاء رومانسي على الأضواء الخافتة، مع مراعاة التباعد الاجتماعي، والحفاظ على المسافات الآمنة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة داخل الفنادق، طبقاً للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء.

وأشار محمد عيد، مدير التسويق لمجموعة فنادق سياحية كبرى بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن مطاري الغردقة ومرسى علم شهدا زيادة في أعداد الرحلات السياحية هذا الأسبوع، للاحتفال بالكريسماس ورأس السنة، خاصة من دول التشكيك وبولندا، ولأول مرة رحلة سياحية من سلوفاكيا، إضافة إلى رحلات من ألمانيا بعد غياب طويل، استمر عدة شهور، منذ جائحة كورونا.

ولفت إلى أن لجان تفتيش ومتابعة من الصحة والسياحة تتفقد الفنادق بصفة يومية، لمتابعة الإجراءات المتخذة، والتحقيق في أي مخالفات يتم رصدها في أي منشأة، حفاظاَ على حماية النزلاء والعاملين من الإصابة بالفيروس، مؤكداً أن الفنادق تلقت منشوراً من غرفة المنشآت الفندقية، يحذر من إقامة أي تجمعات واحتفالات، أو التهاون خلال احتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة الجديدة، والتي تقتصر على العشاء، وعدم إقامة أي احتفالات أو تجمعات كبيرة.