تأجيل تصوير مشاهد أمير كرارة في «نسل الأغراب» بعد إصابته بكورونا

قرر المخرج محمد سامي، تأجيل تصوير مشاهد الفنان أمير كرارة في مسلسله الجديد «نسل الأغراب» بعد إصابة الأخير بفيروس كورونا، حسبما كشف في تصريحاته لـ«الوطن».

وقال مصدر لـ«الوطن»، إن إدارة برنامج «سهرانين» قررت وقف تصوير الحلقات الجديدة لحين تعافي كرارة من أزمته الصحية التي داهمته رغم التزامه بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة الطبية واستخدام المطهرات.

وكان كرارة قد كشف لـ«الوطن» إجرائه مسحة ثانية رغم سلبية المسحة الأولى، حيث جاءت نتيجة الأخيرة إيجابية رغم عدم ظهور أي أعراض عليه، مضيفاً أنه بدأ إجراءات العزل المنزلي.

وطالب بطل مسلسل «الاختيار» كل من تعامل معه باتخاذ كل الاحتياطات اللازمة، وطالب جمهوره بالدعاء له لتجاوز أزمته الصحية بسلام.

ويتعاون أمير كرارة في مسلسله الجديد مع الفنان أحمد السقا في أول تعاون تليفزيوني بينهما، إذ ينتمي المسلسل إلى نوعية أعمال الدراما الصعيدية المقرر عرضها في دراما رمضان 2021.

ويشارك في البطولة مي عمر، ودياب، ونجلاء بدر، وإنجي المقدم، وأحمد مالك، وأحمد داش، وفردوس عبدالحميد وكوكبة من النجوم، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

ومسلسل «الاختيار» آخر أعمال أمير كرارة في الدراما التليفزيونية، إذ جسد خلاله شخصية شهيد الصاعقة أحمد منسي الذي استشهد في كمين مربع البرث بمنطقة رفح عام 2017، وحقق العمل نجاحاً كبيراً وقت عرضه في دراما رمضان الماضي، حيث التف الجمهور حوله باعتباره أحد الأعمال الوطنية المهمة.

وشارك في بطولته كل من أحمد العوضي، ودينا فؤاد، وأحمد فؤاد سليم، ومحمود حافظ، وسارة عادل، وضياء عبدالخالق، وعابد عناني، وإسلام حافظ، وإيهاب فهمي، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم إياد نصار، ومحمد إمام، وآسر ياسين، وأحمد صلاح حسني وآخرين، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.