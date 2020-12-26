حدث ليلًا.. هجوم على غزة وقفزة في مصابي كورونا وإصابة أمير كرارة

نقدم لكم أبرز الأحداث التي وقعت خلال ساعات الليل، والتي جاء أهمها إعلان وزارة الصحة والسكان عن الحصيلة الجديدة لمصابي فيروس كورونا في مصر، حيث أعلنت عن خروج 511 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 108985 حالة حتى اليوم.

الصحة: تسجيل 1133 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و49 حالة وفاة

طيران الاحتلال يستهدف قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل التغريدات القصيرة «تويتر»، أن مقاتلات إسرائيلية استهدفت مواقع تابعة لحركة حماس الفسلطينية في قطاع غزة، حيث كتب في تغريدته أن مقاتلات وطائرات الجيش الإسرائيلي أغارت على أهداف لخركة «حماس».

عاجل.. طيران الاحتلال يستهدف قطاع غزة

أمير كرارة يعلن إصابته بكورونا

كشف النجم أمير كرارة عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد أن جاءت نتيجة المسحة التي أجراها، مساء الخميس، إيجابية.

عاجل.. إصابة أمير كرارة بكورونا

وفاة نائب بالبرلمان متأثرًا بفيروس كورونا

توفي أمس، عضو مجلس النواب بمحافظة السويس، اللواء حسن عيد.

وتوفي عضو مجلس النواب بعد 24 ساعة فقط من وفاة زوجته التي تم دفنها بمقابر السويس أمس.

عاجل.. وفاة النائب حسن عيد بعد 24 ساعة من رحيل زوجته

إصابة مدير مستشفى صدر منوف بكورونا

أصيب الدكتور خالد العجمي، مدير مستشفى صدر منوف، بمحافظة المنوفية، بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور أعراض الفيروس عليه، وثبوت إصابته بعد إجراء الأشعة والتحاليل اللازمة.

عاجل.. إصابة مدير مستشفى صدر منوف بفيروس كورونا

وزير التعليم العالي يفجر مفاجأة حول الأعداد الحقيقية لمصابي كورونا

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا تزيد بشكل واضح، مشيرًا إلى أن لجنة الأزمة بقيادة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تستعد لكل المستجدات باستمرار: «نحن الآن في الموجة الثانية لفيروس كورونا، والأعداد تتزايد بشكل أكبر مما كان يحدث في الموجة الأولى، وستعود المستشفيات الجامعية إلى العزل مرة أخرى، كما سيجرى توفير وإتاحة أماكن عزل للأطفال، لأن الأطفال أقل من عام معرضون للإصابة بفيروس كورونا، وبالتالي نحن نعمل على حمايتهم من الأعراض».

عبدالغفار: إصابات كورونا المرصودة أقل بكثير من الموجودة بالعزل المنزلي