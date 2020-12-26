انهيار شرفة عقار بطريق كورنيش الإسكندرية دون وقوع إصابات «صور»

شهد طريق الكورنيش في الإسكندرية، انهيار شرفة عقار قديم مكون من 10 طوابق، دون حدوث إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة والسيارات.

وتلقت غرفة عمليات حي المنتزه أول، بلاغا يفيد بسقوط شرفة شقة بالطابق العاشر، بالعقار رقم 614 بكورنيش الإسكندرية «طريق الجيش»، وانتقلت وحدة الإزالة والتدخل السريع وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وقالت جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، اليوم، إنه جرى رفع أنقاض الشرفة من أسفل العقار، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن حدوث أي إصابات أو خسائر.

وأضافت رئيس حي المنتزه أول، أنه جرى إزالة الأجزاء الآيلة للسقوط، ووضع حواجز خشبية حول العقار، حفاظا على سلامة المارة والسيارات.

في سياق مختلف، شن اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، اليوم، حملة مكبرة بنطاق حي المنتزة ثان، برئاسة اللواء أشرف بهجت، رئيس الحي؛ لضبط الأسواق، واستعادة الانضباط، وردع المخالفين.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، بتكثيف ومواصلة الحملات لضبط الأسواق، والالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار «كوفيد 19».

وتوجهت الحملة إلى شارع 25 مزلقان البحرية بطوسون، وشملت التفتيش على عدد من الكافيهات والمطاعم والمنشآت التجارية بنطاق الحي، وتم التحفظ على كمية من اللحوم المصنعة مجهولة المصدر لإعدامها، بعد العرض على النيابة، وعمل قضية بها، بالإضافة إلى التحفظ على كمية من الألبان المصنعة بدون تاريخ صلاحية ومتغيرة الخواص.

وخلال الحملة، أعدمت كميات من المنتجات مجهولة المصدر والتالفة، ومتغيرة الخواص، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم التحفظ على بعض العينات من المواد الغذائية لفحصها، والتأكد من سلامتها للاستخدام الآدمي، حفاظا على سلامة المواطنين.

وأسفرت الحملة أيضا عن رفع الإشغالات، والتحفظ على عدد من المضبوطات التي تشغل حرم الطريق العام، فضلا عن إزالة التند والسقائف المخالفة كافة.

جاء ذلك بحضور ومعاونة الجهات المختصة المتمثلة في «الطب البيطري، ومديرية الشؤون الصحية بالمنتزة، والإدارة العامة للرصد البيئى بالمحافظة، ومديرى وممثلي الإدارات المعنية بالحي».