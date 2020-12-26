التأمينات: صرف 35 مليار جنيه علاوات خاصة لـ2.5 مليون صاحب معاش

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن من أولى التكليفات التي تم تنفيذها عند توليه مجلس إدارة الهيئة القومية، كان قرار رئاسي لضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات بتكلفة 35 مليار جنيه.

صرف العلاوات الخمسة جاء وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية

وأضاف عوض، في بيان للهيئة، منذ قليل، أن قرار صرف العلاوات الخمس جاء وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وليس بحكم قضائي، لافتا إلى أن من أبرز القرارات التي تؤكد حرص الرئيس على حماية أصحاب المعاشات، إصراره على صرف وضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات.

وأشار إلى أن القانون رقم 25 لسنة 2020 «العلاوات الخاصة»، صدر بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من 1 يوليو 2006، ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وأكد أنه صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1248 لسنة 2020، بشأن قواعد وأحكام ومواعيد صرف زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من 1 يوليو 2006، ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش.

ولفت إلى أنه تم صرف 35 مليار جنيه لـ2.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، منهم 28 مليار جنيه قيمة متجمد العلاوات المستحقة يتم صرفها على أقساط ربع سنوي، و7 مليارات جنيه التكلفة السنوية لقيمة العلاوات الخاصة المستحقة.

إعفاءات علي المبالغ الإضافية لتسوية المديونيات التأمينية

وأكد رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، صدور قانون رقم 173 لسنة 2020 الخاص بالإعفاءات على المبالغ الإضافية لتسوية المديونيات لدى المؤسسات والهيئات والأفراد، حيث نص على أنه من قام بالسداد قبل السابع عشر من أغسطس 2020 الحصول على إعفاء بنسبة 100% من المبالغ الإضافية المستحقة وخلال الفترة من 17 أغسطس وحتى 15 أكتوبر، يتم الإعفاء من 90% من المبالغ الإضافية المستحقة عليها.

وأضاف أن نسبة الإعفاء وصلت إلى 70% خلال الفترة من 16 أكتوبر وحتى 14 ديسمبر أما إذا تم السداد خلال الفترة من 15 ديسمبر وحتى 14 فبراير 2021 تكون نسبة الإعفاءات 50%.

إعفاء 32 ألف منشأة بإجمالي مليار جنيه في المرحلة الأولى

وأشار إلى أنه في المرحلة الأولى تم إعفاء 32 ألف منشأة، بإجمالي مليار جنيه، وفي المرحلة الثانية تم إعفاء 161 ألف و567 منشأة، بإجمالي مليار ونصف المليار جنيه، وفي المرحلة الثالثة تم إعفاء 72 ألف منشأة بإجمالي نصف مليار جنيه.