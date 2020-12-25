التأمينات: صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 3 يناير

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف معاشات شهر يناير2021، لما يقارب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 25 مليون جنيه.

بدء الصرف للشريحة الأولى.. 3 يناير

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في بيان له، اليوم، جاهزية جميع منافذ الهيئة لاستقبال أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من الشريحة الأولى والمقدر عددهم بـ2.4 مليون مواطن لصرف استحقاقاتهم التأمينية، اعتبارا من صباح يوم الأحد 3 يناير 2021، على أن يتم الصرف لباقي الدفعات كما هو متبع بالأشهر السابقة.

18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر يناير

وأوضح رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، أن التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات بالإضافة إلى الدفعة الثالثة للعلاوات الخمس تُقدر بـ25 مليار جنيه منهم ما يقارب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر يناير، و7 مليار جنيه تكلفة صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس.

وأشار اللواء جمال عوض إلى إمكان صرف كل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت «ميزة»، مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي والمقدر عددها 12 ألف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية، اعتبارًا من اليوم الأول من شهر يناير المقبل.

دمج أصحاب المعاشات في القطاع المصرفي من خلال المنتجات المصرفية

وتابع رئيس الهيئة، أنه لتحقيق رغبة الهيئة في تقديم مجموعة من خدمات الشمول المالي لأصحاب المعاشات، قامت هيئة التأمين الاجتماعي، بوضع خطة طموحة لدمج أصحاب المعاشات في القطاع المصرفي من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التي تحمل علامات القبول الوطنية «ميزة».