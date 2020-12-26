«الحداد» عن اختلاف شدة أعراض الإصابة بكورونا بين الأفراد: بسبب المناعة

قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم المناعة بهيئة المصل واللقاح، إن فيروس كورونا تتماثل أعراضه بنسبة كبيرة في فصل الشتاء مع أعراض الفيروسات التنافسية البرد والإنفلونزا، لذلك من الممكن أن يصاب الشخص بالفيروس بدون أي أعراض ومن الممكن أن يكون بأعراض بسيطة أو شديدة مثل التكسير في العظام، ارتفاع درجة الحرارة، وفقدان حاسة الشم والتذوق.

وأشار إلى أن «السبب بين أن هناك أشخاصا لا يوجد لديهم أعراض وأشخاص أخرى أعراض بسيطة وآخرين شديدة، تتمثل في عدة عوامل وهو تطبيق الإجراءات الاحترازية من عدمه لأن الكمامة تمنع الإصابة بنسبة كبيرة، وأيضا أثناء ارتداء الكمامة إذا أصبت تكون الإصابة من الدرجة الخفيفة أو البسيطة لأن الكمامة شكلت حاجز صد لدخول الفيروس إلى الرئة وبالتالي تظهر الأعراض وتختلف درجاتها».

المناعة لها دور كبير في حدة الإصابة بكورونا

وأضاف الحداد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، في برنامج «8 الصبح»، المذاع على فضائية Dmc، أن «لو أنت لابس كمامة سوف تعطيك حماية من الإصابة أو حماية من الدخول في مضاعفات لأنها تقلل من دخول الفيروس لجسم الإنسان، ويتمثل العامل الثاني في المناعة وهو أن مناعتك جيدة من عدمه وهل أنت تتغذي جيداً أم لا زي مثلا لاعبي الكرة الذين ظهرت مسحتهم كلها إيجابية وأغلبهم كانت بدون أعراض وهذا يعني أن المناعة لها دور كبير في حدة الإصابة».

عدم ارتداء الكمامة يدخل الإنسان في الإصابة بأعراض شديدة

وتابع، أنه «إذا كنت لا ترتدي الكمامة أو من كبار السن ومناعتك ضعيفة وتعرضت لجرعة كبيرة من فيروس كورونا عن طريق أن أنت اتعرضت لشخص مصاب لا يرتدي الكمامة وأنت لا ترتدي الكمامة تكون الجرعة الفيروسية التي دخلت لجسم الإنسان كبيرة جداً والجهاز المناعي مبيقدرش يستحمل وبالتالي تدخل في أعراض شديدة أو خطيرة من الفيروس».

أي شخص كان يخالط شخص مصاب يجب أن يعزل نفسه على الفور

وأشار، إلى أن ما شاهدناه خلال الفترة الماضية من إصابات كورونا كانت بالحجم العائلي بمعنى أن أفراد الأسرة كلهم يصابون في نفس التوقيت لأن أحد أفراد الأسرة لديه أعراض بسيطة مثل الرشح أو الزكام ويستهتر بالوضع على أساس أنها برد عادي ويتعامل في منزله بدون أي إجراء وهو ما يسبب الإصابة بين أفراد الأسرة بفيروس كورونا وسنجد أن من بينهم أشخاص مصابين بدون أعراض وآخرين بسيطة ومتوسطة وشديدة تحتاج إلى مستشفى وبالتالي أي شخص كان يخالط شخصا مصابا يجب أن يعزل نفسه على الفور.

وأوضح، أن الأشخاص الذين لديهم أعراض مثل فقدان حاسة الشم والتذوق، احتقان بسيط، وتكسير بسيط في الجسم حتى ولو ليوم واحد يلتزمون بالمنزل حتى زوال الأعراض تماماً وتكون فترة العزل على الأقل 10 أيام، لأننا نفاجأ بالأسرة الواحدة مصابة بمعنى أن الاستهتار ليس في الشارع فقط ولكن داخل المنزل أيضا، ما جعلنا نرى إصابات «العدوى المنزلية».