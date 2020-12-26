صائد ذئاب يكشف كيفية صيد "سلعوة" قنا.. والطب البيطري: كلب بري

كرس ظهور حيوان "السلعوة" مرة أخرى في محافظة قنا، أساطير وموروثات تخويف الأطفال، بعد ظهورها ومهاجمة الأطفال في شوارع مدينة قنا الأسبوع الماضي، ما بين الحقيقة والخيالات المخيفة، مما ردد تساؤلات عن وجود هذا الحيوان من عدمه.

وبسبب حالة الذعر والهلع ، يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية القضاء عليها، بعد عقر العشرات في مناطق شرق السكة في العاصمة، وقرية البراهمة في مركز قفط، أما عن كيفية التصدي لمثل هذه الحيوانات المفترسة، فقد تعرض الكثير من سكان المناطق الجبلية في المحافظة لمثل هذه المواقف، وتمكنوا من قتل العشرات من الذئاب والكلاب البرية، التي كانت تهاجم السكان.

"فهد قناوي الجندي"، شاب اتقن صيد الذئاب في "نجع السايح"، بالقرب من الجبل الشرقي بقرية "أبومناع شرق"، بمركز دشنا، وذلك من والده الذي توفي منذ سنوات، والذي كان ملقباً بـ"صائد الذئاب"، قال إن أبيه تمكن من صيد 45 ذئباً أو كلب بري، مثل الذي يُطلق عليه "سلعوة"، سواء كان ذلك من خلال مواجهة مباشرة، أو باستخدام فخ حديدي من تصميمه، صنعه عن أحد الحدادين في محافظة سوهاج، تطور بعد ذلك إلى قفص حديدي.

وأضاف "الجندي" أنه يمارس صيد الذئاب والحيوانات المفترسة، حتى هذه اللحظة، مشيراً إلى أنه منذ شهرين تمكن من قتل أحد الذئاب، باستخدام المصيدة الحديدية، وضعه وراء المنزل المبني في أرض صحراوية.

وتابع أن "السلعوة" هي حيوان هجين ناتج عن تزاوج ذئب مع كلبة، مما يمنحها قوة الكلب وشراسة الذئب، وعادةً ما تكون موجودة في الجبال، وهي شديدة الشراسة لأنها هجين بين حيوانين لا يختلف أحد على شراستها، خاصةً عندما تكون مصابة بالسعار.

وعن طريقة صيد الحيوانات المفترسة، أوضح "فهد" أنها تكون إما عن طريق فخ حديدي محكم، يتم وضعه في منطقة تتردد عليها الحيوانات المطلوبة، ووضع فرخة حية أو حمامه كفخ، حتى تجلبه ويتمكن المقبض من الإمساك بالذئب أو السلعوة.

وحذر المواطنين والأهالي من خطر هجوم تلك الحيوانات، لأنها حيوانات برية شرسة، وتكون معظم هجماتها بالانقضاض على فريستها في منطقة الرقبة، بغرض قتلها مباشرةً، ولذلك لابد من مكافحتها.

ومن جانبها، نفت مديرية الطب البيطري بمحافظة قنا، ما أشيع مؤخراً على بعض صفحات التواصل الاجتماعي على موقع "فيسبوك"، بشأن نزوح قطيع من "السلعوة" إلى المناطق السكنية بمدينة قنا وعدد من المدن الأخرى بالمحافظة.

وأكدت المديرية، في بيان صحفي اليوم السبت، أنه لا صحه لهذه الشائعات، إنما حقيقة الواقعة أنه في يوم الأربعاء الماضي، قام كلب بري بعقر عدد من الأشخاص بنطقه الزبيدي بقنا، وعلى الفور تشكلت لجنه من قوات الحماية المدنية ببندر قنا، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري، وتم القضاء على هذا الكلب.

وأضافت أنه تم توقيع الكشف الطبي على ذلك الحيوان، والتخلص من الجثة بالطريقة الصحية، ونطمئن المواطنين بأنه لا صحة لما ينشر من أخبار كاذبه عن وجود قطعان من السلعوة في قنا.