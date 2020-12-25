الزراعة: «مفيش حيوان اسمه سلعوة».. مصطلح دارج للحيوان المسعور

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إنه تم قتل «كلب بري» والذي قام بالهجوم على عدد من الأطفال في محافظة قنا، من قبل المواطنين في المنطقة: «مفيش حيوان اسمه سلعوة، ولكنه مصطلح دارج للحيوان المسعور».

القرش: تم إعطاء اللقاحات للأطفال في قنا

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أنه وبعد الهجمات التي قام بها الكلب تجاه الأطفال تعامل أهالي المنطقة سريعا وقاموا باصطحاب الأطفال إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، لتلقي اللقاحات الهامة والضرورية لعلاج مثل تلك الهجمات.

الزراعة: تم قتل الكلب المسعور من قبل الأهالي

وأوضح، أن وزارة الصحة تقوم بدور كبير في توفير اللقاحات لكافة المواطنين الذين تعرضوا للهجوم من قبل الكلاب المسعورة و البرية، كما تم التعامل مع الأطفال على الفور من قبل المواطنين على إثر الهجوم من قبل ذلك الكلب.

ورصدت كاميرات المراقبة المثبتة على واجهات بعض المحلات التجارية والمنازل بمنطقة الحصواية، شرق مدينة قنا، لحظة هجوم كلب مسعور على مجموعة من الأطفال بأحد شوارع المنطقة، حيث قام بعقر 10 أطفال، ما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي.

وأظهرت الفيديوهات انقضاض الكلب على طفل وعقره في رقبته، وتوالى في عقر الباقين، كما تجول في شوارع المنطقة وهاجم كل من يعترض طريقه، ما اضطر الأهالي إلى الاستغاثة بشرطة النجدة ومسئولي الطب البيطري.

انتقل فريق من الطب البيطري وبحوزته قوة من شرطة قسم قنا إلى مكان الواقعة بمنطقة الحصواية والزبيدي، شرق مدينة قنا، وتم تنفيذ عملية بحث واسعة عن الحيوان الذي ظهر في الفيديو، ولكن دون العثور على أي أثر.

وناشد الأهالي رجال الطب البيطرية استكمال أعمال البحث حتى العثور على الحيوان الذي عقر أبناءهم، فيما شكل بعض الشباب أنفسهم في مجموعات للبحث عنه في الشوارع، لمساعدة لجان مكافحة الكلاب الضالة في مديرية الطب البيطري بالمحافظة.