نجل شعبان عبدالرحيم يرفض تشبيه حمو بيكا بوالده: «أبويا مش عربجي»

أبدى عصام عبدالرحيم، نجل المطرب الراحل شعبان عبدالرحيم، غضبه الشديد من تشبيه مؤدي المهرجانات حمو بيكا بوالده في ملابسه وعفويته في الحديث.

وقال عصام في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه عندما سمع بهذا التشبيه شعر بغضب بالغ، لاسيما أن «بيكا» لا يشبه والده في كلامه أو ملابسه، مضيفاً: «كلامي هذا بغض النظر عن شهرة حمو بيكا اللي علي رأسي، ربنا يبارك له ويكسر الدنيا، لكن يبعد عن والدي نهائي».

وتابع: «أبويا كان بيغني بطريقة محترمة، وأغنياته كانت لها معني، أما أغاني حمو بيكا فليس بها رسالة أو معني، فهو يريد لفت الانتباه إليه فقط من خلال ايفيهات مصطنعة ومترتبة سعياً وراء التريند والمشاهدات، وذلك علي عكس والدي، رحمه الله، الذي كانت ايفيهاته تلقائية، وهو ما يتضح في مقابلاته التليفزيونية».

وأكمل حديثه قائلاً: «حمو بيكا بيقلد شعبان عبدالرحيم بطريقة وحشة جداً، أبويا مش عربجي، وإن كنت أتمنى له التوفيق في حياته المهنية، ويصبح نجمًا كبيرًا، لكن عليه الابتعاد تماماً عن شعبان عبدالرحيم، لأن كل منهم لون مختلف عن الآخر، فأبويا كان عالميًا لأن صوته وفنه وصل للعالم بأدائه الراقي وكلامه الهادف المحترم البعيد عن الإسفاف».

واستطرد: «أنا لا أهاجم أحداً سواء بيكا أو غيره، ولكن كل واحد ينجح فينجح بعيد عن والدي، اللي عاش لفنه وبني اسمه ومكانة لنفسه حبه الجمهور فيها، وكل واحد لازم يمشي في لونه الخاص، لأن التقليد لا يصنع نجماً، ومع احترامي للجميع، فشعبان عبدالرحيم واحد بس وسيظل راسخ في أذهان جمهوره بفنه وطيبة قلبه وعفويته.

وتوفي شعبان عبدالرحيم في ديسمبر من العام إثر تعرضه لأزمة صحية أودت بحياته عن عمر ناهز 62 عامًا.