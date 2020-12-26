تفاصيل سداد مديونيات «التأمينات» بأصول عقارية وأراضي

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه هناك مجال لسداد المديونيات عن طريق المبادلة بأصول عقارية وأراضي.

إسقاط 1.8 مليار جنيه مبالغ إضافية

وأكد في بيان له، منذ قليل، أنه تم توقيع برتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزارة قطاع الأعمال حيث تم تبادل 3.5 مليار جنيه أصل المديوينة بأصول عقارية وإسقاط 1.8 مليار جنيه مبالغ إضافية من هذه الشركات.

تسوية 35 مليون جنيه أصل المديونية محافظة الشرقية بأصول عقارية

وأضاف رئيس الهيئة، أنه تم توقيع برتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومحافظة الشرقية حيث تم تسوية ما يقارب من 35 مليون جنيه أصل المديونية على المحافظة، بأصول عقارية وإسقاط مبلغ 21 مليون جنيه مبالغ إضافية من مديونية المحافظة لدى التأمينات الاجتماعية.

ضم المدد على الحاسب الآلي من كل مكاتب الجمهورية

وأوضح أنه اتخذ قرار، رقم 66 لسنة 2020، بشأن الإجراءات المنظمة لضم المدد المسجلة بنظام التغطية على نظام المعلومات بالحاسب الآلي، حيث يتم طلب ضم المدد على الحاسب الآلي من كل مكاتب الجمهورية التي تقوم بمراجعته، واعتماد تلك المدد على الحاسب الآلي دون الحاجة لتبادل الملفات الورقية بين المكاتب، الأمر الذي يوفر الجهد والوقت وسرعة ربط المعاش.

معاملة الصحفيين معاملة أصحاب الأعمال

وأكد رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه تم الاتفاق بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ونقابة الصحفيين بشأن حل مشكلة تأمينات الصحفيين غير المؤمن عليهم لدى أحد المؤسسات الصحفية، برغم وجود إفادة من النقابة بعضوية الصحفي بجدول المشتغلين، حيث تم إصدار قرار رقم 123 لسنة 2020 يتم بموجبه معاملة الصحفي تأمينيا كصاحب عمل، الأمر الذي سيمكنه من الحصول على معاش مناسب بعد بلوغ السن.