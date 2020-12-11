التأمينات توضح خطوات اشتراك أصحاب المراكب الشراعية فى المنظومة

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية بالصيادين والصيادات، مشيرة إلى أنه تم إطلاق المبادرة الرئاسية "بر أمان"، من أجل تأمينهم ودعمهم لزيادة الإنتاج والاهتمام بصحتهم.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنها ستسعى لتنفيذ مطالب الصيادين، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بالصيادين والصيادات، مشيرة الي أنها قررت عودة حصول من لديه مركب شراع على "تكافل وكرامة" مرة أخرى، شريطة أن يقوم صاحب المركب الشراع بأعمال الترخيص الخاصة بالمركب.

التأمين على عمال الصيد الذين يعملون لدى أصحاب مراكب الصيد

من جانبها أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أنه يتم التأمين على عمال الصيد الذين يعملون لدى أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية وفقاً لأحكام قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية.

تتحمل الهيئة تكاليف إجراء الكشف الطبى بالاتفاق مع التأمين الصحى

وتستعرض "الوطن"، خطوات اشتراك عمال الصيد فى منظومة التأمينات كالتالى :

- صورة ضوئية من شهادة الميلاد المميكنة.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى.

- صورة ضوئية من بطاقة الصيد سارية صادرة من مكاتب المصايد التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية مع مطابقتها على الأصل بمعرفة الموظف المختص.

- تقرير طبى صادر من الجهة المختصة بالهيئة المعنية بالتأمين الصحى تفيد لياقته الطبية لمهنة صياد، على أن تتحمل الهيئة تكاليف إجراء الكشف الطبى وفق الاتفاق الذى يتم مع الهيئة المعنية بالتأمين الصحى في هذا الشأن.​

- في حالة وفاة المؤمن عليه يكون لورثته الحق في أداء الإشتراكات عن المدة من تاريخ آخر سداد حتى تاريخ الوفاة أو تاريخ انتهاء مدة البطاقة أيهما أسبق، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية أو خصمها من الحقوق التأمينية.​