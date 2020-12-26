طرح سجائر التبغ المسخن بمصر في 2021 رسميا

تبدأ إحدى شركات التبغ العالمية في طرح منتج التبغ المسخن لأول مرة في مصر، وهو ما انفردت «الوطن» بنشره قبل أيام، حيث كشفت مصادر أن هناك تحركات سريعة من جانب شركات السجائر الأجنبية لطرح هذا المنتج.

وقالت الشركة في بيان رسمي، اليوم، إن منتج السجائر الجديدة سيحمل اسم «جلو» (glo)، وهو أول منتج رسمي للتبغ المسخن في السوق المصري، على أن يتم طرحه في الربع الأول من عام 2021.

وقال ليبان أحمد، مدير عام مجموعة الشركة في «مصر والسودان وتونس وليبيا»، إن الشركة تقوم بطرح أول منتج للتبغ المسخن في السوق المصري في الربع الأول من عام 2021، في إطار التزامها بالاستمرار في ضخ استثمارات جديدة في مصر، مضيفًا: «نعمل بشكل مستمر على تطوير منتجاتنا فضلاً عن تحديث محفظة منتجاتنا بما يتناسب مع أولويات المستهلكين».

وأشار «أحمد» إلى أن منتجات التبغ المسخن المنتشرة في السوق حالياً مجهولة المصدر، وأن طرح منتج «جلو» الذي يأتي كأول منتج رسمي في السوق المصري سيساهم في القضاء على الاقتصاد الموازي، وسيزيد موارد الدولة من جمارك وضرائب.

من جهتها، أكدت ماريانا مجدي، مدير العلاقات الخارجية والحكومية بالشركة، أن الشركة ستلتزم باللوائح والقوانين المنظمة للعمل في الأسواق التي تعمل بها، بما في ذلك السوق المصري.

وأضافت «سنقوم بطرح منتج التبغ المسخن (جلو) بالصور التحذيرية المصورة بنسبة 50% من حجم العلبة، طبقاً لقرارات وزارة الصحة الصادرة في هذا الشأن».

وكانت أزمة نشبت بين عدد من شركات السجائر الأجنبية وإدارة الصيدلة بهيئة الدواء نتيجة اعتراض بعض الشركات على طباعة الصورة التحذيرية على علب السجائر الجديدة، لكن الشركة حسمت الأمر وقررت طباعة الصورة وطرح المنتج.

وأكدت الشركة في بيانها أنه تم تصميم السجائر الجديدة في المملكة المتحدة، وشارك في عملية التصميم أكثر من 100 خبير من خمس قارات، بما في ذلك علماء ومهندسين ومصممي المنتجات والمتخصصين في التبغ.

والتبغ المسخن عبارة عن جهاز لتسخين التبغ مزود بتقنية تسخين جديدة للفائف التبغ المسخن، دون إشعال ولا رماد، وبرائحة أقل من السجائر التقليدية.