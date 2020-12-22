شركات السجائر تطرح «التبغ المسخن» لأول مرة في مصر قريباً

تستعد الأسواق المحلية لاستقبال أول طرح لمنتجات «التبغ المسخن»، مطلع العام المقبل، وقالت مصادر بشركات السجائر الأجنبية، إن إحدى الشركات تستعد لطرح المنتج الجديد خلال الفترة المقبلة، بعد حل المشكلات العالقة التي حالت دون دخول المنتج، في الفترة الماضية.

سعر المنتج سيعادل أسعار السجائر الأجنبية الفاخرة

وكشفت مصادر لـ"الوطن"، أن سعر المنتج الجديد سيكون معادلا لسعر السجائر الأجنبية الفاخرة، مثل «ميريت ومارلبورو»، بخلاف جهاز التسخين الإلكتروني.

وفي الآونة الأخيرة بدأت شركات السجائر العالمية العاملة في مصر السعي من أجل إدخال منتجات «التبغ المسخن» كبديل عن السجائر التقليدية، وتقول تلك الشركات إن هذه المنتجات قد تكون أقل ضررا بنسبة 90% عن وسائل التدخين العادية، نتيجة اعتمادها على تسخين التبغ بدلا من حرقه.

وبحسب المصادر، فإن الأمر الذي كان يحول دون دخول هذه النوعية من المنتجات خلال الفترة الماضية، هو عدم وجود مواصفة قياسية، سواء لها أو للسائل المستخدم في «الشيشة الإلكترونية»، موضحة أنه أقرت المواصفة بالفعل منذ 2018، لكن كانت هناك بعض المشكلات العالقة مع إدارة الصيدلة بهيئة الدواء، وحلت مؤخرا، بما يسمح بدخول تلك المنتجات بشكل قانوني ورسمي.

وخلال العام الماضي، تمكنت عدد من شركات التبغ الكبرى، وفي المقدمة «فيليب موريس» من الحصول على موافقة السلطات المعنية في الولايات المتحدة ودولة الإمارات لطرح منتجات «التبغ المسخن».

وبحسب إحصاءات دولية صادرة عن منظمة «عالم بلا تدخين» بنيويورك، يوجد أكثر من مليار شخص يدخنون حول العالم، في حين أن عدد حالات الوفاة السنوية حول العالم تقدر بنحو 7 ملايين شخص نتيجة التدخين، وتشير الإحصاءات إلي أن مبيعات منتجات النيكوتين في 2017 قدرت بحوالي 785 مليار دولارا، منها 89.1% مبيعات سجائر.

وشهدت مبيعات السجائر الإلكترونية نموا واضحا على مدار السنوات الماضية؛ إذ قُدرت بنحو 11.4 مليار دولار، بنمو أكثر من 21%، كما بلغت قيمة مبيعات السجائر المعتمدة على التسخين نحو 6.3 مليار دولار، بنسبة نمو 529.8%، وفقا لإحصاءات 2018.