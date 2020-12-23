طبيب عن «التبغ المسخن» بعد طرحه بمصر: ضرره مرعب والشركات تبيع الوهم

في مطلع العام المقبل، تستعد الأسواق المحلية لاستقبال الطرح الأول لمنتجات «التبغ المسخن»، بحسب مصادر بشركات السجائر الأجنبية، حيث تستعد إحدى الشركات لطرح المنتج الجديد في الفترة المقبلة، بعد حل المشكلات التي تسببت في عدم دخول المنتج للسوق المصري، خلال الفترة الماضية، وفقًا لمصادر بشركات السجائر الأجنبية.

وكشفت مصادر لـ «الوطن»، أن سعر المنتج الجديد سيكون معادلا لسعر السجائر الأجنبية الفاخرة، مثل «ميريت ومارلبورو»، بخلاف جهاز التسخين الإلكتروني.

طبيب صدر وحساسية: التبغ المسخن مضر مثل السجائر العادية.. والشركات بتبيع الوهم

وتعليقًا على هذا الشأن، قال الدكتور طه عبدالحميد عوض، أستاذ الصدر والحساسية بكلية الطب جامعة الأزهر، إن التبغ المسخن ليس عديم الضرر كما تصوره الشركات المصنعة، وإنما له ضرر مرعب، وإن كان أقل نسبيًا عن التبغ المحترق في السجائر العادية، ولكنه موجود وبقوة.

وأضاف «عوض» لـ«الوطن»، أن ضرر التبغ المسخن ينقسم لشقين، الأول هو اضطراب الشعب الهوائية، وذلك من خلال إيقاف عمل الأهداب المبطنة للشعب الهوائية والتي تقوم بطرد الأجسام الغريبة داخل الرئة عن طريق الحركة المستمرة 20 ألف مرة في الثانية، والتي تهدأ حركتها بسبب حرقها بالهواء الساخن أو تعرضها للنيكوتين وقتا طويلا.

كما أشار أستاذ الصدر والحساسية، إلى أن الابتعاد عن التدخين يجعل الأمر في الشعب الهوائية يعود طبيعيًا كما كان، لذا أحيانا يشعر الشخص الذي ابتعد عن التدخين بأنه بدأ في السعال بشكل أكبر مما كان عليه خلال تدخينه، وذلك يرجع إلى عودة عمل أهداب الشعب التي يحرقها مدخنو السجائر المسخنة بإيديهم.

وأوضح أن التبغ المسخن تنبعث منه روائح مسرطنة والمواد التي ترش كمبيد للحشرات، تتحول إلى 3 أو 4 بنزو بيرين مسرطن، بالإضافة إلى أن حرق هواء ساخن في الغشاء المخاطي داخل الشعب الهوائية يؤدي لحدوث تليف يصل بالمدخن إلى الإصابة بالربو الشُعبي.

وتابع طبيب الصدر أن ما يحدث من تفضيل لـ التبغ المسخن على العادية هو أمر تجاري بحت وتحايل على قانون خلقة الله للإنسان، فكلاهما مضر وعلى الشخص الذي يسعى لضرر أقل أن يكف عن شرب السجائر فورًا.