انتحرت بعد فسخ خطبتها.. انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة فتاة بالشرقية

أمرت نيابة العاشر من رمضان، بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، بانتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة فتاة لبيان سبب وفاتها.

كان اللوء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من العميد تامر مكاوي، مأمور قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، يفيد وروود بلاغا من مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، باستقبال «أسماء. س. ا»، 19 عاما، طالبة، جثة هامدة، إدعاء تناولها مادة سامة.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث القسم لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وبسؤال والدة الفتاة أفادت بأن ابنتها أقدمت على تناول مادة سامة للتخلص من حياتها، مضيفة أنها كانت تمر بحالة نفسية سيئة بعد مرور نحو أسبوع على فسخ خطوبتها.

وتحرر محضر بالواقعة، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، وانتقل فريق من النيابة لمعاينة الجثة، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الفتاة، وتحديد سبب الوفاة.

يشار إلى أن محافة الشرقية سجلت عددا من حالات الانتحار خلال عام 2020، منها إقدام طالبة بالصف الثالث الثانوي على إنهاء حياتها بالانتحار، بتناول حبوب الغلة السامة، لصعوبة امتحان مادة الفيزياء.