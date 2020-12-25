محافظ الشرقية: لا حفلات في رأس السنة.. وغرامات صارمة للمخالفين

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن كل مركز ومدينة وحي بالمحافظة تضم مركزًا تكنولوجيًا، بواقع 19 مركز، وبلغ عدد المترددين عليها الفترة الماضية 370 ألف مواطن، وكان للمراكز دورا هامًا في تسهيل تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، كما كان عامل ميسر للمواطن والمستثمر من ناحية وللموظفين والقائمين على تقديم الخدمة من ناحية أخرى.

الخدمات المقدمة من المراكز التكنولوجية

وأضاف «غراب»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع شاشة فضائية EXTRA NEWS، أن المراكز التكنولوجية تقدم كل الخدمات للمواطنين، مثل التصاريح والتراخيص أو مستثمر يحتاج لتعديل نشاط، ثم تفحص بعد ذلك، ويمكن استلام هذه المستندات بعد رسالة عبر الموبايل، ومن خلال الصفحة الإلكترونية الخاصة بالمركز معرفة في أي مرحلة وصلت إليه المستندات المطلوب استخراجها قبل ذهابه للمركز.

فن التعامل مع المواطن

وأشار إلى أن المراكز التكنولوجية كانت تعمل على مدار اليوم لتلقي طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء، لعدم حدوث تزاحم على المكاتب، لافتا إلى أنهم ينتقوا الموظف بعد تأهيله من خلال دورات تدريبية على كيفية أداء العمل وحال وجود شكوى يتم استبعاده فورا، نظرا لأن فن التعامل مع المواطن لا يجيده كل الموظفين.

استعداد المحافظة لرأس السنة

وعن استعدادات المحافظة للعام الجديد في ظل فيروس كورونا، أكد أن هناك تعليمات من رئيس الوزراء جرى توزيعها على كل المحافظات تتضمن عدم تنظيم احتفالات رأس السنة والالتزام بالغلق والأعداد المسموح بها في المحال والكافيتريات والمقاهي، مع وجود المطهرات وارتداء الكمامات في وسائل المواصلات.

غرامات صارمة

وناشد المواطنين بالالتزام بهذه الإجراءات حفاظا على صحتهم نظرا لأن التعامل اليومي في الشارع والتكدس داخل المحال من شأنه إحداث بعض المشكلات، لذلك يتم توقيع غرامات صارمة للغاية للمحال عند استقبالهم مواطن دون كمامة.