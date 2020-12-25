الشباب والرياضة تعلن عن وظائف للفتيات بمنيا القمح في الشرقية

شدّد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن وخاصه الفتيات الراغبات في الحصول على فرصة عمل مناسبة لرفع مستوى معيشتهن وتوفير حياه كريمة لهن ولأسرهن .

وفي إطار توجيهات المحافظ، اعلن الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، عن فتح باب التسجيل أمام الفتيات الراغبات في الحصول على وظيفة منسق ميداني بمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر بفرع منيا القمح وذلك من خلال الرابط التالي https://forms.gle/RCKFKVLNTHeM2x8P7.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن شروط التقديم للوظيفة تشمل ( القدرة على العمل الميداني- التمتع بشخصية قيادية قوية وابتكارية - القدرة على اقناع الاخرين -العمل بروح الفريق ) مشيرا إلى أن إمتيازات الوظيفة تشمل ( مرتب ثابت – حوافز- متغير تأمينات اجتماعية – تأمين صحي – فرصه للترقي).

وأضاف أنه من المقرر تنظيم يوم مفتوح للتوظيف لاختيار (25) فتاه ممن تنطبق عليهن شروط الإلتحاق بوظيفة منسق ميداني يوم الثلاثاء الموافق 5 يناير 2021 بمقر مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر بفرع منيا القمح وعنوانها شارع هندسة الري بجوار كوبري البطل.

يذكر أن مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر هي جمعية أهلية غير حكومية مشهره برقم 573 تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي وتحت مسمي "مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر" وذلك بموجب قانون رقم 84 لعام 2002 تقوم بتقديم خدمات مالية لدعم السيدات محدودات الدخل من خلال تقديم القروض للسيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، بغرض مكافحة الفقر، وتوفير الخدمات المالية لتلك المشروعات، بما يدعم التنمية الاجتماعية وتوفير حياه كريمة .