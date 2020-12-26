ذبحوه ومزقوا جسده.. تأجيل محاكمة 5 متهمين بقتل سائق في الشرقية

قررت محكمة جنايات الزقازيق، تأجيل محاكمة 5 متهمين بقتل سائق وسرقة «التوك التوك» الخاص به، إلى جلسة 3 فبراير المقبل، لعرض اثنين من المتهمين على الصحة النفسية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشاريين هيثم حسن الضوي، ومدحت سالم محمد، وسكرتارية نبيل شكري.

تعود القضية رقم 29979 لسنة 2020 جنايات مركز الزقازيق، المقيدة برقم 1768 لسنة 2020 كلي جنوب الزقازيق؛ إذ تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بوروود بلاغا لمركز شرطة الزقازيق بالعثور على جثة رجل ملقاة بالأراضي الزراعية، بقرية الزنكلون التابعة لمركز الزقازيق.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لإجراء الفحوصات والمعاينة اللازمة، وتبين أن الجثة لشخص يدعى «إسلام . ط . ذ. ع»، سائق توك توك، في بداية العقد الرابع من العمر، وتبين إصابته بجرح قطعي في الرقبة، ووجود آثار دماء حول العنق، و7 طعنات متفرقة بمنطقتي الصدر والبطن.

وشكل فريق بحث، وأسفرت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من «حسين. م . ج . ح»، 22 عاما، بائع خضروات، مقيم بالزنكلون مركز الزقازيق، و«محمد. ن . إ . أ»، 19 عاما، سائق توك توك، مقيم بمنطقة الحسينية بالزقازيق، و«حامد. ن . م . م . ا»، 22 عاما، تاجر ملابس، مقيم بالزقازيق، و«محمد. م . ع . م»، 24 عاما، سائق، مقيم بقرية الجوسق، التابعة لمركز بلبيس.

وألقت الشرط القبض على المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بهدف سرقته، وأنهم استوقفوا المجني عليه أثناء قيادته «التوك توك»، موهمين إياه برغبتهم في توصيلهم إلى مكان ما، فاقتادوه إلى مكان نائي بأحد الأراضي الزراعية بقرية الزنكلون، وغافله المتهم «حامد»، بتوجيه 3 ضربات بمطواه، أستقرت جميعها في جسده بمنطقة الظهر.

وفي أثناء محاولة المجني عليه الدفاع عن نفسه، دفع أحد الجناه وهرب إلى الأراضي الزراعية فتبعه المتهم وانهال عليه بالطعن، وتعدى عليه المتهم «حسين» بالطعن أيضا.

بينما جهز المتهم «محمد» التوك توك للانسحاب من مسرح الجريمة، وتركوا المجني عليه ولاذوا بالفرار، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأحالتهم إلى المحكمة التي أصدرت قرارها المتقدم.