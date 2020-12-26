ضبط طلمبة ضخ وخزان به 1000 لتر سولار داخل منزل بالمنيا

قاد الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، حملة مكبرة لضبط المخالفات والخارجين عن القانون، ضبط خلالها طلمبة ضخ وخزان به 1000 لتر سولار، داخل أحد المنازل، بعزبة سعد، بقرية طوخ الخيل التابعة لمركز المنيا.

وضبطت الكمية، وتحفظ على المضبوطات، وطبق قرار الغلق، مع إخطار مديرية ومباحث التموين، لاتخاذ الإجراءات القانونية كافة، بشأن الكمية المضبوطة.

وقال نائب المحافظ، إن تكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أنه لا تهاون مع المخالفين والخارجين عن القانون، مشيرا إلى أن تنفيذ الحملات الميدانية يهدف إلى القضاء على ظواهر الغش التجاري كافة، واحتكار السلع والمواد الغذائية والبترولية.

وأكد «أبوزيد» استمرار الأجهزة التنفيذية والرقابية في تنفيذ الحملات، التي تأتي في إطار الصالح العام، للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، ضمن خطة المحافظة لرصد المخالفات، وضبط الخارجين، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيالهم.