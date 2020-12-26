«البيئة»: السلعوة كائن خرافي لم نره أو نرصده من قبل

قال الدكتور أيمن حمادة، مدير عام تنوع الأنواع والأجناس، والمشرف على الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة، إن ما يقال عن وجود سرب من حيوان السلعوة نزل إلى الجبل لمدن محافظة قنا، وهاجم المواطنين هو محض خيال لكائن خرافي لم نره أو نرصده من قبل ومن المرجح أن ما رصد وتم تصويرة ما هو إلا كلب تم مهاجمته.

وقال حمادة لـ «الوطن» كمتخصصين في الحياة البرية لم نرى الحيوان المزعوم من قبل ولم يتم الإبلاغ عن صيد كائن بالمواصفات المذكورة لـ«السلعوة» وكل ما ورد إلينا مجموعة صور لا يبدو فيها أي ملامح للحيوان أو بعيدة بعض الشيء حتى لا نكاد نفرق بينها وبين أي كلب عادي، كما لم يرد إلينا أي أنباء عن قيام أحد مديريات الطب البيطري باستقبال جثة لحيوان نافق يشبه تلك المذكورة.

لا تهاجم من تلقاء نفسها

وأشار حمادة إلى أن الحيوانات البرية كالذئاب والثعالب لا تهاجم من تلقاء نفسها على بني البشر وهي لا تهاجم إلا من يقوم بمهاجمتها أولا ومن المستبعد ما تردد عن وجود سرب نزل إلى المدن من تلقاء نفسه ليهاجم ويعقر كل من يراه فهو حديث بعيد عن العلم.

وكانت أنباء تم تداولها عن نزول سرب من حيوان السلعوة إلى مدن محافظة قنا وتحديدا القرى المجاورة للمدينة حيث تسبب في إصابة عشرة من المواطنين بينهم سيدتان وخمسة أطفال ورصدت أحد الكاميرات مقطع فيديو لهجوم حيوان ضخم على ثلاثة أطفال وعقرة لأحدهم قبل هروبه وكان أول ظهور لحوادث هجوم السلعوة بمحافظة قنا عام 1996 حيث ظهرت السلعوة للمرة الأولى بقرى مركز أرمنت التابع لمحافظة قنا في ذلك الوقت ومنة انتشرت الأخبار عن ظهورها في أكثر من قرية قبل أن تختفي تماما وتعاود الظهور منذ أيام.